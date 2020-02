Nach Hanau: So ist die Stimmung in den Wolfsburger Shisha-Bars

Wolfsburg

Müssen Wolfsburger Shisha-Bars Anfeindungen und Angriffe befürchten? Nach den Anschlägen eines mutmaßlich rechtsextremen Täters auf die Besucher einer Shisha-Bar in Hanau ist kommt das Thema auch in Wolfsburg ins Gespräch – zumal Sicherheitsbehörden vor möglichen Nachahmertaten warnen. Die Bar-Betreiber in der VW-Stadt lassen sich allerdings nicht verunsichern.

Der mutmaßliche Attentäter von Hanau hat sich nicht zufällig eine Shisha-Bar als Tatort ausgesucht. In einem seiner Schreiben erklärt er, „bestimmte Volksgruppen“, seien weniger wert –unter anderem „Türken, Marokkaner, Libanesen, Kurden“. Von seinen Opfern waren viele dann auch tatsächlich kurdischstämmig. Kurz darauf bezeichnete der hessische AfD-Landtagsabgeordnete Rainer Rahn Shisha-Bars als störende Einrichtungen – und rechtfertigte damit quasi Anschläge wie in Hanau.

„Für meine Bar habe ich keine Befürchtungen“

Imad Harissa leitet die Shisha-Bar „Happy S“ im Kaufhof und ist über die Taten in Hanau entsetzt: „Es ist natürlich schrecklich.“ Für seine eigene Bar sieht er aber keine konkrete Gefahr. „Da habe ich keine Befürchtungen. Auch, weil 80 Prozent meiner Gäste Europäer sind.“

Die „Happy S Bar“ im Kaufhof: Über manche ausländerfeindlichen Äußerungen kann Betreiber Imad Harissa nur lachen. Quelle: Frederike Müller

„Da habe ich nur gelacht“

Auch sonst habe der geborene Libanese keine schlimmen Anfeindungen in Wolfsburg erlebt: „Nur ein paar Sprüche – aber mit sowas kann man leben. Einmal hat mir ein Junkie ,Du scheiß Ausländer!’ zugerufen, als ich im Blaumann gerade den Laden umgebaut habe. Ich habe gearbeitet und er nicht! Das habe ich nur gelacht.“

„ Wolfsburg ist eine Multi-Kulti-Stadt“

Auch Zakariya Abdul Kerim, dessen Familie vor ein paar Jahren die Shisha-Bar „ Barletta“ in der Poststraße eröffnet hat, fühlt sich in Wolfsburg wohl. „ Wolfsburg ist eine Multi-Kulti-Stadt“, findet er. Anders sei das in den Städten der ehemaligen DDR, in denen der gebürtige Iraker auch schon gearbeitet hat: „Wenn da ein Kanacke wie ich mit einem Mercedes hinfährt ...“, sagt er und winkt lachend ab.

Insgesamt aber sei Deutschland sehr ausländerfreundlich, meint Kerim. Die Rechtsextremen seien in der Minderheit – und der Täter aus Hanau in erster Linie „nicht zufrieden mit sich selbst“.

Stolz auf die National-Elf und deutsche Erfindungen

Sein Lebensgefühl lässt Kerim sich jedenfalls nicht nehmen: „Ich bin deutscher Staatsbürger und fühle mich als Deutscher. Das kann mir keiner wegnehmen.“ Besonders stolz sei er auf die Erfolge der deutschen Fußballer und moderne deutsche Erfindungen.

Passive Ausländerfeindlichkeit sieht Abdul Kerim gelassen

Dass in Deutschland aber auch Menschen gibt, denen Einwanderer ein Dorn im Auge sind, ist dem Barbetreiber durchaus bewusst – aber solange diese Menschen ihre Abneigung nicht in Angriffe umsetzen, ist es ihm egal. Kerim verweist auf den Koran: „Allah verurteilt niemanden nach seiner Einstellung, sondern nur nach seinen Taten.“

Von Frederike Müller