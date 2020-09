Auf Live-Konzerte unterm Glasdach in der Innenstadt von Wolfsburg müssen Jazzfreunde in diesem Jahr nicht verzichten: Vom 25. September bis 4. Oktober treten sechs Bands auf – Besucher müssen sich allerdings anmelden. Es stehen 220 Plätze zur Verfügung.

