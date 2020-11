Trotz Corona: Rekord beim Wolfsburger Weihnachtspäckchen-Konvoi

Wolfsburg

Schulklassen und Kitas in Quarantäne, keine Packaktionen mit mehr als zwei Haushalten und geschlossene Sammelstellen: Der Weihnachtspäckchenkonvoi stand in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen. Trotzdem konnte Round Table 54 Wolfsburg abermals einen neuen Rekord aufstellen. 4554 bunte Weihnachtspäckchen, und damit noch einmal rund 550 mehr als im letzten Jahr, schicken die Wolfsburger auf die Reise nach Osteuropa.

Wo in den vergangenen Jahren noch große gemeinsame Einpackaktionen stattfanden, und der LKW, mit dem die Firma Schnellecke den Konvoi seit 2018 unterstützt, mit 30 ehrenamtlichen Helfern beladen worden war, hieß es in diesem Jahr Schichtsystem und Abstand. Auch der Wolfsburger Ladies‘ Circle 22 unterstützte wieder tatkräftig, zudem lieferte der Round Table Wernigerode zusätzliche Päckchen aus dem Harz.

Im Corona-Jahr liefern Berufskraftfahrer die Päckchen aus

Seit 19 Jahren gibt es den Weihnachtspäckchenkonvoi der Service Clubs Round Table und Ladies’ Circle, Old Tablers und Tangent Club Deutschland. Die Idee: Kinder in Deutschland verpacken mit ihren Eltern Spielzeug, Kleidung und andere Dinge als Weihnachtsgeschenk. Die örtlichen Clubs sammeln die Pakete und organisieren einen LKW-Konvoi nach Rumänien, Bulgarien, in die Ukraine und nach Moldawien. Dort werden die Weihnachtspäckchen von den Helfern direkt an die Ärmsten der Armen verteilt: Kinder in Heimen, in abgelegenen Dörfern und Schulen. Für sie wird es das einzige Weihnachtsgeschenk bleiben. Alles geschieht normalerweise ehrenamtlich. Pandemiebedingt werden in diesem Jahr jedoch keine ehrenamtlichen Helfer die Pakete überreichen können. Eine Absage des Konvois stand im Raum, nun wird er rollen – in diesem Jahr mit der Hilfe von Berufskraftfahrern, die die Pakete zur weiteren Verteilung an lokale Hilfsorganisationen übergeben werden.

Die Freude ist jedes Jahr groß, wenn die Weihnachtspäckchen bei den Kindern in Osteuropa ankommen. Quelle: privat

Der diesjährige Weihnachtspäckchenkonvoi hilft aber nicht nur vor Ort, sondern auch Wolfsburger Händlern: Im April-Lockdown hatte Round Table bereits einen Spendenaufruf gestartet, um mit dem gesammelten Geld vor Ort Schreib- und Spielwaren zu kaufen. Die Päckchen, die damit gepackt wurden, sind nun ebenfalls auf dem Weg nach Osteuropa.

