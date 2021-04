Wolfsburg

Die Commerzbank in Wolfsburg zieht eine positive Bilanz für das Corona-Jahr 2020. Sowohl die Zahl der Kunden als auch die Summe des Einlagevolumens habe sich trotz der Krise deutlich erhöht, sagte Niederlassungsleiter Siegmar Folleher am Dienstag in einer Pressekonferenz. Auch die Baufinanzierungen, der Aktienkauf und vor allem die Zahl der digitalen Bankgeschäfte hätten immens zugenommen. Als Trend der nahen Zukunft sieht er die „Nachhaltigkeit“ von Investitionen.

De Zahl der Kunden stieg um 1700 auf jetzt 91 000

Laut Folleher stieg die Kundenzahl der Wolfsburger Commerzbank um 1700 auf nun 91 000 Kunden. „Wobei unser Einzugsbereich von Wolfsburg bis Helmstedt, Celle und Wunstorf reicht“, betonte er. Insgesamt gebe es in der Region neun Filialen mit insgesamt 118 Mitarbeitern. Dabei gebe es einen klaren Trend hin zur Digitalisierung: 90 aller Überweisungen würden heute per Smartphone oder PC getätigt, das kontaktlose Bezahlen im Einzelhandel habe um 50 Prozent zugelegt. Die Zahl der Banking-App-Nutzer sei um 30,4 Prozent gestiegen. Und: „Über zwei Drittel der Unternehmer- und Firmenkunden wollen in ihre weitere Digitalisierung investieren.“

Gute Zahlen präsentiert: Commerzbank-Niederlassungsleiter Siegmar Folleher (und die Firmenkundenbetreuerin Kathrin Modrejewski Quelle: Ventura

Der Aktienkauf wird bei Privatkunden immer beliebter

Ein weiterer Trend: Privatkunden sparen mehr – „das Einlagevolumen stieg um neun Prozent auf 869 Millionen Euro“, betonte Folleher. Vor allem der Aktienkauf werde beliebter, weil herkömmliche Sparpläne kaum noch Zinsen bringen würden: So stieg der Anteil der Aktienkäufer um fünf Prozent auf jetzt 34 Prozent aller Kunden. Bei den Kunden unter 25 Jahren stieg die Zahl der Aktienkäufer sogar um 13 Prozent auf insgesamt 39 Prozent. Besonders beliebt seien Wertpapiersparpläne – sie hätten um 21 Prozent zugelegt. Das Depotvolumen sei auf 842 Millionen Euro gestiegen – im Vorjahr waren 801 Millionen Euro.

Beliebt sei nach wie vor auch die Baufinanzierung, etwa der Kauf von Häusern oder Wohnungen. Es gab ein Plus von elf Prozent auf 177 Millionen Euro. Wobei der Trend raus aus der Stadt und hinein ins Grüne gehe. Wichtig: „Immer mehr Kunden achten dabei auf Nachhaltigkeit“, betonte Folleher. Zum Beispiel bei der Energieeffizienz von Häusern und Wohnungen.

„Die meisten Kunden sind unerwartet gut durch die Krise gekommen“

Zufrieden zeigte sich auch Kathrin Modrejewski, Firmenkundenbetreuerin der Wolfsburger Filiale: „Die meisten Kunden sind unerwartet gut durch die Krise gekommen.“ Als Bank habe man schnell KfW-Kredite in Höhe von 100 Millionen vergeben, um die Liquidität der Unternehmen zu erhalten. Stundungen von Kreditraten habe es hingegen nur vereinzelt gegeben.

Auch bei Firmenkunden gebe es einen klaren Trend hin zur Digitalisierung: „Firmenkunden führen mittlerweile nahezu alle Überweisungen online durch“, erklärte Modrejewski. Rund 50 Prozent mehr Geldmarktkredite seien 2020 online abgeschlossen worden. Ihre Prognose: Die Digitalisierung schreite weiter voran.

Von Carsten Bischof