Trotz Corona: Bislang weniger Insolvenzen in Wolfsburg als im Vorjahr

Die wenigen Passanten in der Fußgängerzone in Wolfsburg dürften den Händlern nur wenig Mut in der Corona-Krise machen. Selbst in Anbetracht der bevorstehenden Sommerferien ist in der Porschestraße wenig los. Obwohl mit dem Kaufhaus WKS bereits ein namhaftes Unternehmen in Schwierigkeiten geraten ist, liegt die Gesamtzahl der Insolvenzen in Wolfsburg noch unter der des Vorjahres. Doch es gibt eine Besonderheit zu beachten.

Bislang 45 Insolvenzanträge von Firmen

Das Amtsgericht Wolfsburg hat im ersten Halbjahr 2020 weniger Insolvenzen als im Zeitraum des Vorjahres verzeichnet. So gab im ersten Halbjahr 2019 in Wolfsburg 81 Anträge von Firmen und Selbstständigen auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 36 wurden eröffnet. In diesem Jahr gingen bislang 45 Anträge ein, in 22 Fällen wurde das Insolvenzverfahren zugelassen.

Auch bei den Privatinsolvenzen liegen die Zahlen bislang unter denen des Vorjahres. Von Januar bis Juni 2019 gab es 132 Anträge von Verbrauchern, in 126 Fällen wurde auch ein Verfahren eröffnet. In diesem Jahr gingen bislang 111 Anträge von Privatleuten ein, 107 Verfahren wurden bislang eröffnet.

Gesetzeslockerung gilt bis Ende September

Allerdings wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie im März gelockert. Nach Ende der Schonfrist im Herbst könnten die Zahlen drastisch ansteigen. Amtsgerichtsdirektor Henning Lüdtke erklärte, dass durch das Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) die Antragspflicht noch bis zum 30. September ausgesetzt ist. „Mit einem Anstieg der Zahlen wird nach diesem Zeitpunkt allgemein gerechnet.“

Handel leidet unter den Corona-Schutzmaßnahmen

Der Einzelhandel kommt nach dem Lockdown angesichts von Infektionsschutzmaßnahmen und der Sorge der Verbraucher vor einer Infektion nicht richtig in Schwung. Einkaufsstimmung will nicht so recht aufkommen. Laut der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft ( WMG) liegen die Besucherzahlen in der Innenstadt „deutlich unterhalb des Vorjahresniveaus“. Das Wirtschaftsministerium rechnet in Niedersachsen mit bis zu 5000 Insolvenzen im Einzelhandel.

Helfen verkaufsoffene Sonntage?

Die WMG und Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) hoffen darauf, dass verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass helfen. Zwar könnten Aktionen mehr Publikum anziehen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind nach der derzeitigen Landesverordnung aber noch bis Ende August untersagt und auch danach nur unter hohen Auflagen möglich. Außerdem erschwert die Pandemie die langfristige Planung. Bei einem erneuten Ausbruch müssten Aktionen kurzfristig abgesagt werden.

Mohrs und 15 weitere niedersächsische Oberbürgermeister haben in einem Brandbrief an Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) appelliert, vier zusätzliche Sonntagsöffnungen ohne Anlass zuzulassen, mit Ausnahme des Dezembers. Der Handel fordert auch verkaufsoffene Sonntage für die Adventszeit.

Von Christian Opel