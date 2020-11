Wolfsburg

Es war ein brutaler Angriff aus dem Nichts: Bei einer Party in Fallersleben in der Nacht zum 20. Juni 2020 hatte ein 42-jähriger Fallersleber einem Arbeitskollegen (41) mit dem Fuß ins Gesicht getreten, so dass dieser bewusstlos zu Boden ging. Vorangegangen sein soll eine Eifersuchtsszene, in die das Opfer jedoch gar nicht verwickelt war. Jetzt landete der Fall vor dem Amtsgericht.

Vor Gericht erschien der 42-Jährige zwar geknickt, aber auch äußerst wortkarg. Zwar hatte er im Vorfeld des Prozesses bereits schriftlich ein Geständnis abgelegt und sich auch beim Opfer entschuldigt. Aber erst durch die Aussagen der Zeugen vor Gericht wurde deutlich, wie brutal und unvorhersehbar sich das Geschehen an dem besagten Abend zugetragen hatte.

Das Opfer knallte bewusstlos mit dem Kopf auf den Boden

Durch eine Eifersuchtsszene aufgewühlt und alkoholisiert wollte der Angeklagte gegen 0.15 Uhr die Party in Fallersleben verlassen. Vor dem Eingang saßen zu dem Zeitpunkt das Opfer (41), dessen Freundin (36) sowie die damalige Freundin des Täters (47) auf den Eingangsstufen des Hauses zusammen und unterhielten sich. Das Opfer saß in der Hocke, was vermutlich schwerwiegende Verletzungen verhindert hat. Nach übereinstimmenden Aussagen der Zeuginnen war der Täter bereits an der Dreiergruppe vorbeigegangen, als er noch einmal zurückkam, vollkommen unangekündigt von hinten auf das Opfer losging und diesem unvermittelt mit dem Fuß ins Gesicht trat, so dass dieser direkt bewusstlos mit dem Kopf auf den Boden knallte.

„Ich dachte, der sei tot“, sagte die Ex-Freundin des Täters stockend und immer noch sichtlich schockiert. Glücklicherweise war der Verletzte jedoch nur kurzzeitig bewusstlos und erlitt neben blutenden Schürfwunden keine bleibenden Schäden.

Eine Antwort auf die Frage, warum er das Opfer angegriffen hatte, blieb der Angeklagte schuldig. Auf Nachfrage erklärte die Ex-Freundin des Täters, dass ihr damaliger Partner auch zuvor schon öfter gewalttätig geworden sei, was auch schließlich der Grund für ihre Trennung gewesen sei.

Die Richterin betonte in der Urteilsbegründung noch einmal die besondere Brutalität des Angriffs

Der Angeklagte hat inzwischen freiwillig eine Therapie begonnen. Das Amtsgericht verurteilte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung zur Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten zur Bewährung. Die Richterin betonte die besondere Brutalität des Angriffs: „Nicht nur, dass das Opfer Sie überhaupt nicht hat kommen sehen. Sie hatten doch auch überhaupt gar keinen Anlass! Es hatte doch gar keinen Streit mit dieser Person gegeben, Sie haben Ihre Wut einfach an einem vollkommen Unbeteiligten ausgelassen. Seien Sie bloß alle froh, dass das so glimpflich ausgegangen ist!“

