Das Wolfsburger Trickfilmfestival 2020 fand dieses Jahr im größeren Rahmen statt. So gibt es nun fünf Kategorien, in denen insgesamt 15 Trickfilme im Bildungshaus eingereicht wurden. Die Preisverleihung findet am Samstag, 26. September, im Kino Delphin-Palast statt. Kika-Moderator Juri Tetzlaff wird die Siegerehrung vornehmen.

Ausgezeichnet wird in den vier Kategorien Kita, Grundschule, Quali-Team und Family & Friends. Die Themen der Filme sind vielfältig: Es geht um Geister, Gespenster und Grusel, um Freundinnen und Gemeinschaft in der Kita, um Geschichten unter dem Meer, ein Tiefseeinferno und einen mutigen Taucher. Auch vielfältige Animationen von Dinosauriern, einer hungrigen Raupe und einem verspielten Hund sind zu sehen. Außerdem gibt es Überraschungen bei einer Mäuseparty.

Siebenköpfige Jury hat eingereichte Filme bewertet

Mit Hilfe der passenden App gelang es Kindergarten- und Grundschulkindern, gemeinsam eigene Themen zu verfilmen. Eine gute Anleitung dazu stellte die Volkshochschule Wolfsburg zur Verfügung. Die siebenköpfige Jury hat dazu alle Einreichungen sorgfältig gesichtet und bewertet.

„Die Entscheidung ist nicht immer leicht gefallen, alle Filme sind das Ergebnis kreativer und sprachbildender Arbeitsprozesse und verdienen großes Lob sowie Anerkennung“, sagt Dr. Birgit Rabofski, Jurymitglied und Leiterin des Bildungshauses Wolfsburg.

„Die Sprachbildungskoordination der Stadt Wolfsburg bleibt bei der kreativen und sprachbezogenen Medienarbeit mit mobilen Geräten weiterhin aktiv. Das Trickfilmfestival ist eine wunderbare Gelegenheit, die Ergebnisse aus der Qualifizierung von Fachkräften, Lehrkräften und Kindern mit ihren Eltern zeigen zu können“, erklärt Dr. Maren Risch aus dem Organisationsteam.

Die Sprachbildungsarbeit profitiere von dieser multimedialen Umsetzung in Zeiten der Digitalisierung.

Trickfilmfestival findet in diesem Jahr im Rahmen der Phaenomenale statt

Das Trickfilmfestival findet im Rahmen der Phaenomenale statt. Bei Teilnahme am „phiz – das Quiz der Phaenomenale“ kann man einen Trickfilmworkshop an der VHS im Bildungshaus gewinnen und sich in der Trickfilmproduktion qualifizieren.

Unter info@vhs-wolfsburg.de können sich Interessierte mit der Kursnummer 202500505 bis zum Dienstag, 22. September, anmelden und bei der Premiere der im Delphin-Palast dabei sein.

