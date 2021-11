Wolfsburg

Ein Täter lenkte die Opfer ab, ein anderer griff sich Bargeld und EC-Karte: Am Mittwochmittag haben Trickdiebe vor der Sparkasse am Dunantplatz zwei Bankkunden aufgelauert, die zuvor Bargeld abgehoben hatten. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Trickdieb stiehlt gerade erst abgehobenes Bargeld

Gegen Mittag holte ein 65-jähriger Wolfsburger einen höheren Geldbetrag ab. Als er die Bank verließ, wurde er von einem Unbekannten angesprochen, der Geld für den Automaten am Klinikum gewechselt haben wollte. Der Wolfsburger schaute in sein Portemonnaie, hatte jedoch kein Kleingeld. Gleichzeitig legte der Unbekannte unvermittelt seine Hand an das Münzfach. „Kurze Zeit später stellte er fest, dass sein zuvor abgehobenes Geld aus seinem Portemonnaie fehlte“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge.

EC-Karte aus Rollkoffer gestohlen

Kurze Zeit später schlugen die dreisten Diebe erneut zu. Eine 87-jährige Wolfsburgerin verstaute nach dem Bankbesuch ihr Geld und ihre EC-Karte in einem Rollkoffer und wollte in Richtung der Bushaltestelle am Hochring gehen. Nach wenigen Schritten fragte sie ein Mann nach Weg zum Krankenhaus, da seine Frau dort behandelt würde. Gleichzeitig spürte die Seniorin einen Ruck an ihrem Koffer. Sie drehte sich um, sah jedoch niemanden.

Der ältere Mann verabschiedete sich und ging in Richtung der Straße Eichelkamp. Eine Mitarbeiterin der Bank hatte den Vorfall beobachtet und sprach die Frau auf den Vorfall an. Die 87-Jährige bemerkte, dass ihre ­EC-Karte aus dem Rollkoffer gestohlen worden war. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Lesen Sie auch Telefon-Betrüger in Wolfsburg: Diese Senioren ließen sich nicht übers Ohr hauen

Der Mann, der die Opfer ablenkte, war etwa 50 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er hatte eine kräftige Statur, ein osteuropäisches Aussehen und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Der zweite Täter wird 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder die ebenfalls Opfer dieser Täter geworden sind. Hinweise bitte an die Wache in der Heßlinger Straße unter 05361/4646-0.

Von der Redaktion