Tribute-Show lässt Woodstock-Feeling wieder aufleben

Liebe, Frieden und der legendäre Woodstock-Vibe. All diese Dinge ließen die Musiker rund um Supertalent-Teilnehmer Michael Holderbusch und Schauspieler Daniel Brockhaus ihre begeisterten Zuschauer bei der Woodstock Tribute-Show am Freitagabend im CongressPark spüren.

Eröffnet wurde das Event von einer Band, die aus italienischen Künstlern besteht. Sie forderte das Publikum bereits von der ersten Minute an auf, mitzuklatschen und holten so die Zuschauer mit ins Boot. Mit teils sehr eigenen Interpretationen der größten Woodstock-Evergreens, wie „Ruby Tuesday“, „We shall overcome“ oder „Let the Sunshine in“, grandiosen Soli und Stimmen überzeugten die Musiker ihr Publikum, das zu einem nicht unerheblichen Teil aus stilecht gekleideten Zeitzeugen bestand.

Tara Degl’innocentis täuschend echter Auftritt als Janis Joplin kam ebenfalls bei den Besuchern an: Sie standen reihenweise auf und tanzten mit. Besonderes Highlight für die meisten Zuschauer war das grandios zusammengefügte „Creedance Clearwater Revival-Medley“, das nahezu alle Anwesenden zum Singen brachte.

Nach der Pause, und einer grandiosen Percussion-Nummer als Wiedereinstieg war es endlich so weit: Die Stars des Abends, Michael Holderbusch und Fulvio Feliçiano alias Joe Cocker beziehungsweise Jimi Hendrix, waren an der Reihe. Mit einer international bekannten und täuschend echten Stimme, beziehungsweise einer Hendrix-typischen Verzerrung und Gitarrenbegabung, bestätigten die beiden Musiker ihre Rolle als musikalisches Highlight der Show. Völlig verdient, erhielten sie minutenlangen Applaus und Jubelrufe nach jedem Stück.

Nicht nur die Musik machte den Reiz des Abends aus

Doch nicht nur die Musik machte den Reiz des Abends aus. Auch der Rahmen trug zum Erfolg der Show bei: Neben bunten Lichteffekten und Original-Bildern des Festivals sorgte vor allem die Moderation von Daniel Brockhaus für ein authentisches Woodstock-Feeling. Als fiktiver Woodstock-Organisator „ David Hirsch“ führte der TV- und Theaterschauspieler mit Hilfe von Anekdoten seines Lebens und der Festivalgeschichte durch das Programm.

Genau diese Mischung kam bei den Zuschauern an. „Die Verbindung von Musik und Inszenierung ist einfach fantastisch. Wir sind mit dieser Musik aufgewachsen und begeistert“, berichtete Ehepaar Zawo, das extra aus dem Landkreis Uelzen angereist war.

Gemeinsamer Auftritt aller Künstler am Ende

Am Ende gab es einem gemeinsamen Auftritt aller Künstler. Sie spielten den Rock ‘n‘ Roll-Klassiker „ Johnny B. Goode“ von Chuck Berry und gaben einen der größten Woodstock-Hits schlechthin, „ San Francisco“ zum Besten. In jedem Fall erreichten Künstler und Zuschauer das Ziel von David Hirsch: Woodstock soll nie enden.

Von Finn Kahrens