Tresor aus Bäckerei an Detmeroder Markt gestohlen

Detmerode

Immer wieder nehmen Einbrecher Geschäfte am Detmeroder Markt ins Visier, zuletzt traf es eine Gaststätte und ein Blumengeschäft, dieses Mal knackten die Ganoven eine Tür zur Bäckerei Cadera. Die Täter drangen über eine Tür an der Ladezone in das Gebäude ein, durchwühlten die Räume und flüchteten mit einem Tresor.

Ein Angestellter der Bäckerei entdeckt am frühen Freitagmorgen die Spuren des Einbruchs

Ein Angestellter entdeckte den Einbruch am frühen Freitagmorgen und alarmierte die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter von der Konrad-Adenauer-Alle aus an die Rückseite des Gebäudes. Dort öffneten sie im Schutz der Dunkelheit mit brachialer Gewalt die Eingangstür an der Ladezone und gelangten so ins Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten im Unter- und Obergeschoss Schränke und Behälter. Dabei fiel ihnen ein kleiner Würfeltresor in die Hände. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend um 18.10 Uhr und Freitagmorgen um 4.15 Uhr. Was außer des Tresors noch entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Anzeige

Polizei bittet, verdächtige Fundstücke nicht zu berühren

Die Polizei hofft darauf, dass jemand verdächtige Personen bemerkt hat. „Möglicherweise haben die Täter den Tresor oder andere Gegenstände auf der Flucht auch weggeworfen“, sagt Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge. Die Ermittler bitten darum, verdächtige Fundstücke in diesem Zusammenhang nicht zu berühren, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (05361) 46 46 0 bei der Polizei zu melden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zuletzt gab es Ende Juni zwei Einbrüche am Detmeroder Markt. Erst brachen Unbekannte in ein Blumengeschäft ein und ließen die Kaffeekasse mitgehen, wenige Tage später gab es einen Einbruch in die Gaststätte „Dudelsack“. Dabei verursachten die Einbrecher 2000 Euro Schaden.

Von Christian Opel