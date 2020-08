Wolfsburg

Egal, ob am Meer, am See oder am Fluss: Seit einigen Jahren sind auf den Gewässern in Deutschland immer mehr Stehpaddler unterwegs. Auf dem Allersee sieht man in diesen Tagen ebenfalls zahlreiche Sportler, die auf einem Board stehend über das Wasser gleiten. Die WAZ hat einen Kurs beim Wolfsburger Ruder-Club besucht und mehr über das Stand-Up-Paddling (SUP) erfahren.

„Die kurzen Boards sind wendiger und dafür weniger für lange Strecken geeignet“, erklärt Trainerin Dagmar Thiede ihren Teilnehmern beim Schnupperkurs. Denn: Mit den Boards kann man sowohl entspannt über den See gleiten, als auch längere Strecken auf einem Fluss zurücklegen. Die Bezeichnung „kurze Boards“ ist allerdings relativ: Die Länge der Bretter für Amateure variiert zwischen 3,2 und 3,8 Metern.

Für die erste Tour mit dem Board braucht es Mut

Die grundsätzliche Technik erklärt Thiede in 30 Minuten: Wichtig sind ein senkrechter Paddelschlag und eine große Kreisbewegung zum Lenken. Für die Teilnehmer ist das jedoch erstmal nebensächlich. Sie machen sich viel mehr Gedanken darüber, wie sie sich überhaupt auf den 74 bis 76 Zentimetern breiten Boards ausbalancieren sollen.

Für einige ist es das erste Mal SUP, für andere das zweite: „Ich habe es im letzten Jahr schon mal ausprobiert und fand es ganz spannend. Es kann anstrengend aber auch sehr meditativ sein“, berichtet Teilnehmerin Anja Bühmann. Sie ergänzt, dass es schon etwas Mut brauche, um sich auf das Board zu wagen.

Das wird auch deutlich, als die Teilnehmer schließlich auf dem Steg stehen. Eine der ersten, die sich zunächst auf Knien hinauf traut, ist Lotta von Daack (13): „Ich rudere hier im Verein und habe das SUP im letzten Jahr bei Freunden ausprobiert.“ Dirk Kaiser hat hingegen noch keine Vorkenntnisse, dafür aber bereits ein eigenes Board: „Ich habe mir das im letzten Jahr mit guter Absicht gekauft“, erklärt er lachend. Je nach Hersteller sind Preise zwischen rund 300 und 1200 Euro üblich.

Thomas Kampe und Marcel Side haben ebenfalls eigene Boards und sind mit ihnen bereits seit längerer Zeit unterwegs. Den Anfängerkurs beobachten sie vom Steg vor dem Ruder-Club aus: „Wir haben gerade erst eine Tour über die Oker gemacht.“

SUP schult das Gleichgewicht und ist ein Ganzkörpersport

Trainerin Thiede bestätigt, dass derzeit viele den Sport für sich entdecken: „Seit der Corona-Pandemie brummt es noch mehr.“ Sie selbst macht das SUP seit einer Fortbildung auf Hawaii vor fünf Jahren: „Ich kam zurück und habe mir sofort ein Board gekauft.“ Auf Hawaii liegen auch die Ursprünge des Sports. Die dort lebenden Menschen gehören zur Gruppe der Polynesier, die sich als erstes auf Boards im Stehen fortbewegt haben sollen.

Thiede nimmt gerne ihren Hund mit, wenn sie aufs Brett steigt: „Das Schöne ist, dass es ein Ganzkörpertraining ist und die natürliche Balance verbessert.“ SUP sei schnell erlernbar und auch als Rehasport geeignet: „Man braucht nur ein bisschen Beweglichkeit“, sagt Thiede.

