Wolfsburg

Treibjagd in Wolfsburg: Am Mittwoch, 17. November, findet im Wolfsburger Stadtwald eine Treibjagd statt. Waldwege zwischen Hasselbachtal und Detmerode sind deshalb zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr gesperrt. Wer die Sperrung missachtet, könnte sich selbst in Lebensgefahr bringen – denn es wird scharf geschossen.

Der Schwerpunkt der Jagd liegt auf dem Abschuss von Wildschweinen und Rehen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Das Schwarzwild wird einerseits zur Vorbeugung gegen die Ausbreitung von Wildseuchen wie der Afrikanischen Schweinepest getötet und andererseits, um Schäden zu begrenzen, die große Wildschweinrotten in der Feldmark anrichten können. Beim Rehwild geht es vor allem um den Schutz von jungen Bäumen, die angepflanzt wurden, um Lücken in den durch Trockenheit und Schädlinge dezimierten Wald wieder zu schließen.

Abschussplan ist behördlich festgesetzt

Die Bejagung orientiert sich dabei am behördlich festgesetzten Abschussplan. Laut dem bundesweiten Jagdstreckenbericht 2020 wurde etwas weniger Rotwild geschossen als im Jahr zuvor, aber mehr als 40 Prozent mehr Schwarzwild (Wildschweine). Der Abschussplan wird jährlich neu aufgestellt, um den Bestand bestimmter Arten einzudämmen und so die Interessen von Forst- und Landwirtschaft, aber auch das natürliche Gleichgewicht (Dezimierung invasiver Arten, die andere verdrängen) zu schützen.

Revierförster Dirk Schäfer: Er organisiert die Treibjagd, die auch zum Schutz der jungen Bäume dienen soll, die Lücken in dem von Dürre und Schädlingen malträtierten Stadtwald auffüllen sollen. Quelle: Boris Baschin

Dirk Schäfer, Leiter der Försterei Wolfsburg, ist für die Organisation der Jagd verantwortlich. Er betont: „Sicherheit hat generell für die Jagdorganisation eine große Rolle. Deshalb bitten wir um Verständnis für die Sperrung der Waldwege!“ Auf Nachfrage versichert er, dass das Wolfspaar, welches sich aktuell rund um Wolfsburg aufhalten soll, kein Ziel der Jäger sei.

Junge Bäume sind eine Leibspeise der Rehe

Wölfe stehen unter Artenschutz und dürfen nicht ohne zwingenden Grund getötet werden. Junge Bäume sind eine Leibspeise der Rehe – gibt es zu viele Rehe, hat der Waldnachwuchs keine Chance. Natürliche Fressfeinde wie der Wolf können aber den Wildbestand kaum eindämmen – zumal sich Wölfe sowieso lieber leichte Beute wie eingezäunte Weidetiere, die nicht flüchten können, suchen.

Treibjagd ist der Auftakt für die winterliche Jagdsaison

Ausnahmsweise wird in diesem Jahr an einem Mittwoch gejagt und nicht an einem Samstag. Dadurch sollen die Einschränkungen für die Bevölkerung nochmals reduziert werden. Die Jagd markiert den Auftakt der winterlichen Jagdsaison. Weitere, kleinere Jagden werden voraussichtlich zusätzlich durchgeführt, aber im Einzelfall nicht angekündigt. Bei Treibjagden wird das Wild mit Lärm und Hunden von den Treibenden aufgescheucht und in Richtung der Jagenden getrieben. Während Kritiker Treibjagden als grausames Vorgehen brandmarken, weil Tiere großflächig in Panik versetzt werden, argumentieren Jagdverbände, dass durch großangelegte Treibjagden die Störung der Natur minimiert werde, da einmalig hohe Abschusszahlen erzielt werden und so die Zahl der Jagden insgesamt sinken würde.

Was tue ich, wenn ich mitten in eine Treibjagd gerate? Um die Sicherheit der Jäger und der Öffentlichkeit zu gewährleisten, werden Treibjagden angekündigt. Zudem stellt die Jagdgesellschaft auf öffentlichen Straßen und Wegen Warnschilder auf. Aber wie verhalte ich mich, wenn ich das alles nicht registriert hatte und plötzlich feststelle, dass ich mich inmitten des Jagdgebietes befinde? Auf den Boden werfen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wäre übertrieben, aber das Suchen nach einem Versteck hinter Büschen und Bäumen kann gefährlicher sein, als einfach stehen zu bleiben. Wer keinen großen Bogen mehr ums Jagdrevier machen kann, sollte sich an den nächsten sichtbaren Jäger oder die nächste Jägerin wenden und diese Person bitten, in ihrer Nähe warten zu dürfen, bis die Jagd beendet ist. Am wichtigsten ist, auf sich aufmerksam zu machen, um nicht aus Versehen ins Schussfeld zu geraten. Grundsätzlich rät die Jägerschaft Zivilpersonen, in Wäldern farblich auffällige Kleidung zu tragen.

Auch Corona spielt bei der Jagd eine Rolle. Andreas Baderschneider, Leiter des zuständigen Forstamtes der Niedersächsischen Landesforsten, sagt dazu: „Wir haben uns bereits im September entschieden, alle Gemeinschaftsjagden nach der 2G-Regel durchzuführen. Die Impfnachweise werden vor Jagdbeginn kontrolliert. Sehr anzuerkennen ist dabei die hohe Impfquote unter den Jägerinnen und Jägern. Wir haben nur sehr wenige Absagen durch diese Auflage erhalten.“

