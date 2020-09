Wolfsburg

Treiben in den Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) professionelle Diebesbanden ihr Unwesen? Ein entsprechender Verdacht ist bei der WAZ eingegangen. Die Polizei verzeichnet hingegen keine auffällige Häufung von Ladendiebstählen im Outlet-Center.

Bereits in der Vergangenheit kam es häufiger zu Diebstählen im DOW, bei denen die Täter teilweise auch gewerbsmäßig klauten. Erst im August verhandelte das Amtsgericht einen Fall von besonders schwerem Diebstahl. Zwei Beschuldigte sollen im Januar 2019 hochwertige Pullover im Wert von fast 2000 Euro in einem Markengeschäft gestohlen haben. Im Mai verurteilte das Gericht zwei Männer, die im Dezember 2019 mit präparierten Tüten unter anderem sieben identische Pullover gestohlen hatten.

In den Designer Outlets sollen sich immer wieder die gleichen Personen mit präparierten Tüten rumtreiben

Seit einigen Wochen sollen laut einem Outlet-Mitarbeiter wieder vermehrt Diebesbanden in dem Center unterwegs sein. Immer wieder kämen die gleichen Personen mit präparierten Tüten in die Geschäfte. Bis die Polizei komme, seien die Personen aber mitunter über alle Berge. Zudem brächten nicht alle Läden die Diebstähle auch zur Anzeige.

Polizeisprecher Sven-Marco Claus kann den Verdacht nicht bestätigen: In den vergangenen zwei Monaten habe die Polizei lediglich drei Fälle von Ladendiebstahl in den Outlets registriert. Hinzu kämen ein Taschendiebstahl und ein Hinweis, bei dem ein ein Angestellter mehrere Täter beobachtet haben will. „Wir registrieren dort keine außergewöhnliche Häufung von Diebstählen“, sagt Claus. Selten seien Ladendiebstähle in Wolfsburg leider dennoch nicht: „Das ist etwas, das jeden Tag irgendwo passiert.“

Von Melanie Köster