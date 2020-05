Trauung trotz Corona: Hoffnung auf normale Hochzeiten

Wolfsburg

Die Wolfsburger trauen sich wieder: Die Corona-Pandemie hat viele Paare dazu gezwungen, ihre Pläne für den schönsten Tag des Lebens über den Haufen zu werfen oder zu verändern. Die neue Corona-Verordnung erlaubt seit Montag wieder Hochzeitsfeiern im engsten Familien- und Freundeskreis mit bis zu 20 Personen. Das lässt viele Paare in Wolfsburg wieder nach vorne blicken.

Brautkleider auch in der Krise gefragt

„Ich könnte mittlerweile ein Buch über die unterschiedlichen Versionen schreiben“, antwortet Helene Arians vom Braut- und Abendmodengeschäft „Black Pearl“ in Fallersleben auf die Frage, wie die Paare mit den aktuellen Einschränkungen umgehen. Einige hätten ihre Hochzeiten nur zu zweit oder im Garten gefeiert, andere auf das nächste Jahr oder gar 2022 verschoben – um zunächst Zeit für den sich ankündigenden Nachwuchs zu haben.

Ein Foto für Facebook: Helene Arians ist froh, ihre Kundinnen mittlerweile wieder im Laden zu empfangen. Quelle: Boris Baschin

Einige Wochen lang präsentierte Arians ihre Kleider nur über Fotos in den sozialen Medien, seit dem 20. April ist ihr Geschäft wieder für Kunden geöffnet. In den ersten zwei Wochen sei die Unsicherheit noch groß gewesen. Niemand hätte gewusst, ob und wann Feiern stattfinden können. Mittlerweile rolle der Betrieb aber wieder, sagt Arians: „Wir haben momentan sehr viele Neuanproben von Bräuten, die im September heiraten. Sie sind normalerweise bereits im März und April unterwegs.“ Die Anproben stellen für Arians zurzeit eine besondere Herausforderung dar: „Durch den Mundschutz kann ich das Gesicht nicht richtig sehen und vor allem auch keine Emotionen. Für mich war es am Anfang sehr schwierig, trotzdem festzustellen, ob ein Kleid zu einer Frau passt.“

Warten auf große Feiern

Während die Brautmoden wieder gefragt sind, sieht das bei den Abendkleidern anders aus: „Sie gehen nicht so gut. So lange nicht klar ist, wann wieder große Feiern möglich sind, kaufen sich viele Leute nicht extra ein Kleid für eine Hochzeit.“ Viele Paare setzen darauf, dass sie ab September wieder ganz ohne Einschränkungen heiraten können. „Einige entscheiden sich auch dafür jetzt standesamtlich zu heiraten und verschieben ihre große Feier aufs nächste Jahr“, erklärt Arians.

Kein Engpass bei Trauterminen

Mai bis September – das sind die beliebtesten Monate für Hochzeiten in der VW-Stadt, insbesondere für Trauungen in den Wolfsburger Schlössern. „Im Zuge der Corona-Einschränkungen haben Paare Trautermine abgesagt, diese aber meistens in den Herbst verschoben“, sagt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Wie viele Paare in den vergangenen Wochen insgesamt ihre Trauungen absagten, darüber führt die Stadt keine Statistik. Einen Engpass für die Termine in diesem Jahr erwartet die Verwaltung aber nicht: „Es stehen noch genügend freie Trautermine zur Verfügung.“ Im Online-Kalender der Stadt können Paare aktuell alle Traulokale reservieren. Die Trauungen am Schnapszahl-Datum 10.10.2020 sind allerdings ausgebucht.

Kommt jetzt der große Ansturm auf die Termine im Jahr 2021? Das lässt sich laut der Stadt noch nicht absehen, da das Wolfsburger Standesamt Termine nur bis zu neun Monate im Voraus vergibt. Aktuell können Paare sich daher für Trauungen bis zum Februar 2021 anmelden: „Hier bewegt sich die Nachfrage nach Hochzeitsterminen derzeit im normalen Rahmen“, erklärt Schmidt.

Von Melanie Köster