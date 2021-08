Trauriger Trend: Immer mehr Kinder brauchen psychologische Hilfe

Wolfsburg

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Niedersachsen sind in psychotherapeutischer Behandlung. Innerhalb von elf Jahren hat sich die Zahl der jungen Patienten fast verdoppelt. Das geht aus dem aktuellen Arztreport der Barmer hervor. Die Gründe für den rasanten Anstieg können vielfältig sein, sagen Marion Golla, Marlene Dietzenschmidt und Eva Schmidt von der Wolfsburger Psychotherapiepraxis Golla.

Zum einen liege es sicherlich an der gewachsenen Sensibilität und Akzeptanz gegenüber psychischen Schwierigkeiten. „Mehr Kinder, Jugendliche und Eltern trauen sich, ihre psychische Belastung als solche anzuerkennen und Hilfe zu suchen“, erklären die Psychologinnen. Die sich verändernde Gesellschaft bringe Belastungen mit sich, die sich dann in den Familien niederschlagen: Dazu gehören steigende Scheidungsraten ebenso dazu wie der Druck auf Eltern durch höhere Arbeitslast, Arbeitsplatzverlust oder auch überhöhte Erwartungen an die Kinder.

Druck lastet auf Kindern

Aber auch auf Kindern lastet Druck – in der Schule, in der Familie, Suchterkrankungen, Gewalt innerhalb der Familie, Trennung der Eltern, zu hohe Erwartungen oder Vernachlässigungen können Ursachen für psychische Erkrankungen sein. Außerdem belastende bis traumatische Erfahrungen außerhalb der Familie: zum Beispiel in Kindergarten, Schule, Sportverein oder durch Internetnutzung. „Im Rahmen der Pandemie sind verstärkt Themen wie Sorge um die Zukunft, Versagensängste, Leistungsdruck, Isolation und Rückzug sowie Unsicherheiten im sozialen Miteinander aufgetreten“, so die drei Expertinnen.

Depressionen im Jugendalter zeigen sich häufig ähnlich wie bei Erwachsenen in Form verschiedener Symptome: niedergedrückte Stimmung, Rückzugsverhalten, Schlafstörungen bis hin zum Suizid. Depression im Kindesalter lassen sich oft schwerer erkennen. „Hinter den emotionalen Störungen im Kindesalter verbergen sich vor allem Verstärkungen normaler Entwicklungstrends. Zu dieser Gruppe von psychischen Störungen gehören unter anderem kindliche Angststörungen, Zwänge, starke Geschwisterrivalität, Identitätsstörungen und ähnliches“, erklärt Marion Golla.

Früher zu einem Psychotherapeuten gehen

Ein weiterer Grund für die stark angestiegenen Zahlen von Kindern und Jugendlichen in Psychotherapie kann sein, dass Eltern heutzutage mit ihren Kindern früher zu einem Psychotherapeuten gehen. „Die Akzeptanz ist größer geworden, das Stigma ‚psychisch krank‘ bröckelt glücklicherweise mehr und mehr“, stellt Eva Schmidt fest. Dennoch sei weiterhin Aufklärungsarbeit notwendig. Schön sei, dass es prominente Beispiele für einen offenen Umgang mit psychischen Problemen gebe. „Diese kommen in allen Milieus vor, jeder kann betroffen sein.“

Häufig haben Eltern, enge Bezugspersonen, aber auch Ärzte, Erzieher und Lehrer ein gutes Gefühl, ob professionelle Hilfe nötig ist. Anzeichen können Symptome wie Schulverweigerung, niedergedrückte Stimmung, häufiges Weinen, übertriebene Ängste, aggressives Verhalten, gesteigerte Unruhe, Selbstwertschwierigkeiten oder auch Selbstverletzungen sein.

Von Sylvia Telge