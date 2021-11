Traum vom Eigenheim: Bau-Messe im CongressPark steigt unter 2G-Bedingungen

Wolfsburg

Zum 20. Mal findet am nächsten Wochenende, 27. und 28. November, die Messe „Unser Haus“ im Congresspark statt. Sie richtet sich an alle, die bauen wollen. „Um für alle Aussteller und Besucher einen entspannten Messebesuch zu ermöglichen, werden wir für die Umsetzung der 2G Regel sorgen, es haben dann nur Geimpfte oder Genesene mit entsprechendem Nachweis Zugang“, so Jens Rosenberg vom Veranstalter Move-Messen.

Solide Werte schaffen und Klimaschutz sind die zentralen Themen auf der diesjährigen Hausbaumesse. Dass die eigenen vier Wände ein hervorragendes Instrument zur langfristigen Geldanlage und damit auch zur Altersvorsorge sind, möchten mehr als 20 Anbieter, vorwiegend aus der Region, beweisen. Sie präsentieren wertstabile Traumhäuser und Grundstücke und beraten über Finanzierungen und Fördermöglichkeiten.

Informationen und Beratung für alle, die bauen wollen bietet die Messe "Unser Haus". Quelle: Move-Messen

Experten informieren über energetische Aufwertung

Eine Immobilie sei eine sichere Investition in die Zukunft, betont der Veranstalter. Da gelte es auch, die zukünftige Entwicklung der Energiekosten im Auge zu behalten. Auf der Messe „Unser Haus“ informieren Experten über die energetische Aufwertung von Bestandsimmobilien und erklären, welche Möglichkeiten der Bauherr bei neuen Bauvorhaben besitzt, um Energiekosten zu reduzieren, langfristig viel Geld einzusparen und damit natürlich auch das Klima zu schützen.

Diese Vorträge finden während der Messe statt Sonnabend: 11 Uhr „Der Weg einer Finanzierung – Welche Faktoren beeinflussen den Darlehenszins?“, 12 Uhr „Mit Photovoltaik in die Zukunft“, 13 Uhr „Wohnen im Sonnenkamp - mehr als nur ein Kauf vom Bauträger, 14 Uhr „KfW 55, 40 oder 40 Plus - welches Einfamilienhauskonzept ist zukunftsfähig?“, 15 Uhr „Wärmepumpen im Neu- und Bestandsbau“. Sonntag: 11 Uhr „Der Weg einer Finanzierung – Welche Faktoren beeinflussen den Darlehenszins?“, 12 Uhr „Wohnen im Sonnenkamp - mehr als nur ein Kauf vom Bauträger“, 13 Uhr „Wärmepumpen im Neu- und Bestandsbau“, 14 Uhr „KfW 55, 40 oder 40 Plus - welches Einfamilienhauskonzept ist zukunftsfähig?“, 15 Uhr „Mit Photovoltaik in die Zukunft“.

Baugebiet Sonnenkamp wird vorgestellt

Das aktuelle Baugebiet „Sonnenkamp“ zwischen Nordsteimke und Hehlingen stellt sich potenziellen Mietern und Käufern vor und bietet eine Fülle an Informationen. Alle Neubau-Interessenten können sich kompetent und umfassend ihre Fragen rund um das Projekt beantworten lassen. Für zusätzliche Unterhaltung sorgt der Schnellzeichner Juri, der Porträts der Besucher anfertigen wird.

Neben dem umfangreichen Angebot der verschiedenen Aussteller ergänzt ein interessantes Vortragsprogramm die Messe. Unabhängige Experten referieren hier über Themen rund um den Hausbau wie Finanzierung, Energieberatung oder vieles mehr .

Von der Redaktion