Traum erfüllt: Eiscafé Wolfsburg öffnet auf dem Hansaplatz

Andere Gastronomen zittern in Corona-Zeiten um ihren Betrieb – Ingo Freydank und André Noormann eröffnen etwas Neues: Die beiden Wolfsburger, die schon das Restaurant „Marina“ am Motorboot-Club betreiben, übernehmen die Eisdiele auf dem Hansaplatz. Der frühere Chef Rainer Arlt ist verstorben, die Familie suchte deshalb Nachfolger.

Die sind jetzt gefunden. Für Freydank geht damit ein Traum in Erfüllung: „Ich wollte immer schon ein Eiscafé haben.“ Die Renovierung der Räume läuft, Anfang Mai soll es losgehen. Zunächst nur mit einem Außer-Haus-Verkauf. Denn nur der ist in Corona-Zeiten erlaubt. Wenn das Eiscafé dann auch öffnen darf, soll es so laufen wie früher: Es gibt Frühstück, Kaffee und Kuchen – und natürlich jede Menge selbst gemachtes Eis.

15 bis 20 Eissorten sind zunächst geplant

Wie viele Sorten es genau sein werden, stehe noch nicht ganz fest. „15 bis 20 Eissorten sind zunächst geplant – wir probieren die Rezepte gerade aus“, erklärt Ingo Freydank. Die Rezepte hat Familie Arlt den neuen Betreibern überlassen. „In ihrem Sinne wollen wir das Eiscafé auch weiterführen“, unterstreicht André Noormann.

Nur eines haben die neuen Chefs geändert. Den Namen. Eigentlich wollte Freydank die Eisdiele nach der Hauptstadt Berlin benennen. Er liebt die Stadt und bietet in seinen Gastro-Betrieben auch Getränke wie „Berliner Luft“ an. Doch Noormann hatte Bedenken: „Wir sind in Wolfsburg und nicht in Berlin.“ Deshalb heißt das Eiscafé am Hansaplatz nun „ Wolfsburg“. Und vielleicht gibt es zu einem schönen Schriftzug noch das Wappentier an der Hausfassade – den Wolf.

Bewohner der Nordstadt sind begeistert

Bewohner der Nordstadt sind begeistert, dass die Eisdiele bald wieder öffnet. Die neuen Inhaber auch. Nur eins fehlt ihnen noch: Personal. Service- oder Reinigungspersonal benötigen sie auch für das „Marina“.

Von Sylvia Telge