Transporterfahrer mit drei Promille am Steuer erwischt

Wolfsburg

In der Nacht zum Mittwoch zogen Zivilpolizisten in Wolfsburg einen 40 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters aus dem Verkehr: Der Mann saß mit drei Promille am Steuer. Da der ebenfalls 40-jährige Halter des Fahrzeugs auf dem Beifahrersitz die Fahrt duldete, muss sich der Wolfsburger ebenfalls strafrechtlich verantworten.

Fahrer reagiert nicht auf Anweisungen

Die Beamten entschlossen sich um 1.05 Uhr zu einer Verkehrskontrolle, als der 40-Jährige im Kreuzungsbereich der Braunschweiger Straße Ecke Röntgenstraße den Transporter wendete und wieder stadtauswärts fuhr. Zunächst reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltsignale des Funkstreifenwagens, kam aber schließlich an der Bushaltestelle „Rabenbergstraße“ zum Stehen.

Kontrolle auf Russisch

Da der 40-Jährige kein Deutsch sprach, setzten die Beamten die Kontrolle auf Russisch fort. Der Fahrer sagte, er habe drei Bier getrunken. Das konnte nicht stimmen, denn laut des Alkoholtests war der Fahrer mit 2,97 Promille „absolut fahruntüchtig“, so die Polizei. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, der ukrainische Führerschein des 40-Jährigen sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Von der Redaktion