Wolfsburg

Nachdem zuletzt mehrfach ein Wolfspaar an der A 39 in Wolfsburg gesichtet worden war, hat ein Hundebesitzer am Dienstag einen toten Jungwolf in der Nähe der Autobahn entdeckt. Woher das Tier kam, soll jetzt eine Untersuchung zeigen. Erste Erkenntnisse über den Wolf konnten Experten aber bereits am Dienstag gewinnen.

Gegen 11.40 Uhr meldete der Hundebesitzer den toten Wolf bei der Polizei. Das Tier lag an einem Wirtschaftsweg, der von Mörse aus in Richtung Flechtorf parallel zur A 39 verläuft.

Autofahrerin rammte das Tier in Höhe der Abfahrt Flechtorf

Der Fund bestätigte einen Vorfall vom Vorabend: Eine Autofahrerin hatte gegenüber der Polizei erklärt, in Höhe der Abfahrt Flechtorf ein Tier angefahren zu haben. Der größere Hund oder Wolf sei anschließend in Richtung eines Waldstückes westlich der A 39 davongelaufen.

Toter Jungwolf: 70 Zentimeter Schulterhöhe hat Wolfsberater Karl-Gustav Laser gemessen. Quelle: Ralph Schräder

Ein Wolfsberater begutachtete das Tier am Dienstag

Die Polizei benachrichtigte schließlich die Jägerschaft und die Stadt über das tote Tier. Weil Wolfsburg derzeit keinen eigenen Wolfsberater hat, begutachtete der Gifhorner Berater Karl-Gustav Laser das tote Tier. „Es ist ein Rüde, nicht allzu alt und der Gesundheitszustand ist sehr gut“, meint der Experte. Alles deute darauf hin, dass das Tier an seinen Verletzungen durch den Zusammenprall mit dem Auto gestorben sei.

Laser schätzt das Alter des Tieres auf ein bis zwei Jahre – genaueres werde die Untersuchung in einem Institut in Berlin zeigen. Dort wird das Tier obduziert. Dabei geht es längst nicht nur um die Todesursache: „Man muss untersuchen lassen, ob es sich überhaupt um einen Wolf handelt“, erklärt Ralph Schräder, Vorsitzender der Wolfsburger Jägerschaft. Denn: Auch ein Wolfshund – eine Mischung aus einem Wolf und einem Hund – kann starke Ähnlichkeit zu einem Wolf aufweisen.

Die Untersuchung soll zeigen, wo der Wolf herkommt

Außerdem will das niedersächsische Wolfsbüro über eine DNA-Untersuchung herausfinden, mit welchen Tieren in Niedersachsen, anderen Bundesländern und Westpolen der getötete Wolf verwandt ist und wo er herkommt. Die Ergebnisse fließen mit in das Wolfsmonitoring ein, über das das Land Niedersachsen das Wanderverhalten der Tiere beobachtet.

Ralph Schräder, Vorsitzender der Wolfsburger Jägerschaft: „Die Jungwölfe sind zur Zeit alle auf der Suche nach einem Revier.“ Quelle: Roland Hermstein

Schräder vermutet, dass der junge Rüde Wolfsburg aus einem bestimmten Grund durchstreift hat: „Die Jungwölfe sind zur Zeit alle auf der Suche nach einem Revier.“ Die Tiere verlassen ihre Eltern in der Regel im Alter von eineinhalb bis zwei Jahren, um sich ein eigenes Rudel zu suchen.

2019 gab es an der A 39 einen ähnlichen Fund

Der Fund des getöteten Rüden erinnert an einen Fall aus dem Jahr 2019: Damals hatte ein Autofahrer an ähnlicher Stelle ebenfalls ein junges, männliches Tier überfahren.

Auch im November 2021 hatte die Wolfsburger Jägerschaft Autofahrer zur Vorsicht an der A 39 gemahnt: In der Nähe der Autobahn hatten Passanten mehrfach ein Wolfspaar beobachtetet. Zuletzt seien die Sichtungen laut Schräder jedoch „weniger“ geworden.

Von Melanie Köster