Wolfsburg

Durch einen finanziellen Anreiz wollte Torsten Goldbeck die Ermittlungen rund um den Tod des Welpen Monti in Fahrt bringen – und viele Menschen spendeten Geld, um diesen Plan zu unterstützen. Die Ermittlungen laufen zwar noch weiter, doch die Hoffnung darauf, dass der Fall letztlich gelöst werden kann, ist in den vergangenen sechs Monaten geschwunden. Deshalb wird der Moneypool jetzt aufgelöst. Das Geld geht an die Tierhilfe Wolfsburg.

Der Verein hatte durch mehrmalige Aufrufe und durch die Veröffentlichung von schockierenden Fotos per Facebook auf den Fall aufmerksam gemacht. Außerdem hatten die Tierschützer zwei Anzeigen erstattet – gegen die Hundehalterin und gegen ihren Lebensgefährten, der als Hauptverdächtiger gilt. Das Verfahren gegen die Frau wurde kürzlich eingestellt. Das gab den Ausschlag für Torsten Goldbeck, den Spendenfonds aufzulösen.

Summe auf 2700 Euro aufgestockt

„Es war von Beginn an geplant und auch allen bekannt, dass das Geld an die Tierhilfe geht, falls es im Verfahren nicht verwendet werden kann“, erinnert Torsten Goldbeck. Er selbst betreibt eine Hundeschule. Die Spenden sollen jetzt trotzdem nicht zweckgebunden für Hunde, sondern allgemein für die Unterstützung der Vereinsarbeit eingesetzt werden. Auf 2700 Euro haben Torsten Goldbeck und seine Frau die Summe aufgerundet und das Geld überwiesen.

Viele Spender erkundeten sich nach dem Geld

Einen symbolischen Scheck überreichte der Initiator am Freitag an Jennifer Bastian vom Vorstand der Tierhilfe. „Ich habe einfach nicht mehr viel Hoffnung, dass sich noch etwas tut“, sagt er, „obwohl es mich freut, dass die Staatsanwaltschaft noch immer nicht aufgegeben hat.“ Und mittlerweile erkundigen sich auch schon viele der Spendenden, was mit ihrem Geld finanziert wird.

„Wir hoffen immer noch auf einen hilfreichen Hinweis“, sagt Jennifer Bastian. Das Geld, das bei den Ermittlungen nicht weitergeholfen hat, soll jetzt für andere Tiere in Not eingesetzt werden.

Todesursache des Welpen konnte bisher nicht zweifelsfrei festgestellt werden

Nach WAZ-Informationen konnte die Todesursache des Welpen auch mit zwei Gutachten im Sommer nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aber noch nicht eingestellt. Als Hauptverdächtiger gilt der Lebensgefährte der Hundehalterin. Er hatte angegeben, eine Gruppe Jugendlicher hätte das Tier mit Tritten tödlich verletzt und auch ihn angegriffen. Tritte sind aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht die Todesursache gewesen. Öffentlich spekuliert wurde bereits, ob das Tier verhungert oder vergiftet worden sein könnte. Die Verwendung von Gift, so der Staatsanwalt auf Nachfrage, könne er aber nicht bestätigen.

Von Andrea Müller-Kudelka