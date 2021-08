Kästorf

Es mag gut gemeint sein, aber schön ist es trotzdem nicht: Immer wieder legen Unbekannte tote Tiere vor die Praxistür der Tierärztin Alexandra Kaltenbrunn-de Weert in Kästorf. Die Medizinerin muss sie dann über einen Bestatter entsorgen – gegen Bezahlung, versteht sich. „Dabei kann doch jeder tote Tiere in die Tierkörperbeseitigungsstelle bei der Berufsfeuerwehr, zum Bestatter oder zum Tierfriedhof bringen“, betont sie. Oder dem zuständigen Jäger melden.

Jetzt lag ein totes Nutria vor der Tür

Katzen, Hasen, Karnickel – Alexandra Kaltenbrunn-de Weert hat schon so einige Tiere vor ihrer Praxis gefunden. Zwar nicht in regelmäßigen Abständen, so die Tierärztin, aber schon immer wieder mal. Der jüngste Fall: „Ein totes Nutria lag vor der Tür.“ Eingewickelt in eine schwarze Mülltüte.

Tierkörper-Sammelstelle: Hier entsorgt das Veterinäramt unter der Leitung von Stefan Leopold tote Tiere. Quelle: Archiv

Sie sagt: „Wir haben keine Einlagerungsstellen und müssen extra einen Bestatter mit der Entsorgung beauftragen.“ Abgesehen vom Aufwand der Praxis sieht sie ein „seuchenpolitisches Problem“: Tote Tiere könnten ja die verschiedensten Krankheiten haben. Es sei leichtsinnig, sie einfach anzufassen – vor allem bei Wildtieren wie einem Nutria. Sie könnten verschiedenste Krankheiten auf den Menschen übertragen.

Die Tierkörperbeseitigungsstelle ist bei der Berufsfeuerwehr

Im Falle von toten Haustieren gebe es zwei Möglichkeiten: einen Bestatter beauftragen oder das Tier zur Tierkörperbeseitigungsstelle bei der Berufsfeuerwehr an der Dieselstraße 24 abgeben. Laut Stadtverwaltung ist die Sammelstelle durch einen Riegel verschlossen. Der Schlüssel könne aber bei der Berufsfeuerwehr in Zimmer 126 ausgeliehen werden – während der Geschäftszeiten: montags und dienstags von 8.30 bis 16.30 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 17.30 Uhr.

Wichtig: Entsorgt werden können dort verstorbene Hunde und Katzen, Kleintiere, Wildtiere (außer Füchse) sowie kleinere Mengen (bis etwa 50 Kilo) an Schlachtabfällen, „die privat anfallen“, so die Stadtverwaltung. Kostenlos ist die Entsorgung allerdings nicht: Die Entsorgung eines Tierkörpers mit einem Gewicht bis 20 Kilo kostet 2,50 Euro, bei über 20 Kilo werden 5 Euro fällig. Die Entsorgung von Schlachtabfällen kostet 10 Euro. Nähere Infos dazu gibt es auf www.wolfsburg.de.

Die meisten Menschen verhalten sich vernünftig

Alexandra Kaltenbrunn-de Weert hofft, dass künftig keine toten Tiere mehr heimlich vor ihrer Praxis abgelegt werden. Ein Problem übrigens, das andere Tierarztpraxen in dieser Form nicht kennen. Die WAZ fragte bei mehreren Praxen nach, der Tenor war gleich: Menschen, die tote Tiere entsorgen oder beerdigen möchten, würden sich per Telefon melden oder persönlich in die Praxis kommen. Still und heimlich passiere in solchen Fällen gar nichts.

Von Carsten Bischof