Nordstadt

Das Foto, das ein Spaziergänger der WAZ am Freitag per E-Mail schickte, wirkt auf den ersten Blick idyllisch: blauer Himmel mit weißen Schäfchenwolken spiegelt sich im Wasser des Neuen Teichs in der Nordstadt, rundherum ist alles Grün. Doch genau das ist laut einigen Kritikern das Problem: Die Pflanzen verbrauchen ihrer Meinung nach zu viel Sauerstoff. Wenn man das Bild etwas vergrößert, sieht man, wozu das führen kann: Ans Ufer in der Teichbreite werden zurzeit Dutzende toter Fische gespült.

Teich stinkt zum Himmel

„So schlimm hat das hier noch nie gestunken“, meint ein Anwohner. Der Sportfischerverein rückte am frühen Freitagabend in die Teichbreite aus, um die toten Tiere einzusammeln. Und das passiert nicht zum ersten Mal. „Bei unserem letzten Einsatz haben wir hier rund zwei Tonnen Weißfische eingesammelt und entsorgt, hauptsächlich Brassen, die wir selbst nie reingesetzt hatten“, berichtet der Vorsitzende Uwe Latzel. Das war im Jahr 2019.

Umweltbeauftragter: Michael Kühn will die bisher erhobenen Daten geprüft sehen, um so der Ursache fürs Fischsterben auf den Grund zu gehen. Quelle: Boris Baschin

Damals stritten sich die Geister darüber, ob der düngende Kot von Wasservögeln oder die von den Sportfischern eingebrachten Fische Schuld sind am sinkenden Sauerstoffgehalt. Doch seitdem sei einiges passiert, berichtet der Umweltbeauftragte der Stadt, Michael Kühn. „Ich werde mich nicht an Spekulationen beteiligen, bevor nicht die Fachleute die erhobenen Daten überprüft haben“, sagt er.

Bildergalerie vom Einsatz des Sportfischervereins:

Zur Galerie Trotz der Belüftung des Neuen Teiches ist es erneut zu einem Fischsterben am Neuen Teich in Nordsteimke gekommen. Der Sportfischerverein sammelt die toten Tiere ein.

Denn ein Arbeitskreis hatte sich dem Thema Wasserwirtschaft an Regenrückhaltebecken angenommen und die WEB richtete unter anderem eine ständige Stromversorgung für Geräte ein, die den Sauerstoffgehalt testen und bei Bedarf automatisch durch spezielle Pumpen verbessern sollen. Außerdem wurde mit verschiedenen Pflanzen und mit der Wasser-Zufuhr experimentiert. Da allerdings Rückhaltebecken wie der Neue Teich Teil des Hochwasserschutz-Systems sind, sollte der Wasserstand dauerhaft nicht zu hoch sein – denn auch der nächste Starkregen könnte kommen.

Fischsterben trotz Belüftung des Neuen Teiches

Das ökologische Gleichgewicht zu erhalten ist offensichtlich nicht einfach, denn auch die automatischen Pumpen konnte nicht allen Fischen das Leben retten. „Die Belüftung läuft schon seit etwa sechs Wochen“, haben die Sportfischer beobachtet. „Aber die meisten Pflanzen sind inzwischen abgestorben.“ Vorsitzender Uwe Latzel hat sich jedenfalls vorgenommen, keine Fische mehr in den Neuen Teich zu setzen. „Beim letzten Mal haben wir hier über 20 000 Euro investiert. Das können wir uns als Verein gar nicht immer wieder leisten“, sagt er.

Von Andrea Müller-Kudelka