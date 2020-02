Wie ein Mörder den Weg zum Glauben fand

Stadtmitte

Wenn Torsten Hartung (58) über sein kriminelles Leben spricht, hält man den Atem an. Eigentlich ist so viel Lieblosigkeit und Gewalt kaum vorstellbar und nicht zu ertragen. Am Dienstagabend erzählte der verurteilte Mörder im Bonifatiushaus seine Lebensgeschichte, die eigentlich eine Leidensgeschichte ist. Rund 80 Jugendliche der Firmgruppe von St. Christophorus hörten gebannt zu – es war mucksmäuschenstill. Hartungs Geschichte geht aber positiv aus: Er hat seinen Weg gefunden – durch den Glauben.

Ein Youtube-Video von Torsten Hartung :

Der gebürtige Sachse wirkt freundlich, gar nicht wie ein eiskalter Mörder. Lässig gekleidet mit Sweatshirt und Schal um den Hals, berichtete er, wie er auf die schiefe Bahn geriet. Alles begann in der Kindheit. „Meine Eltern haben ständig ihre Probleme mit Gewalt gelöst.“ Ein einschneidendes Erlebnis war, als Torsten mit sechs Jahren seiner Mutter erklärte, dass der Lederriemen seiner Brottasche gerissen war. „Meine Mutter hat mich dafür windelweich geprügelt.“

„Du bist an allem schuld, wegen Dir bringe ich mich um“

Sie schrie den Sohn an: „Du bist an allem schuld, wegen Dir bringe ich mich um.“ Ging auf den Dachboden, legte sich die Wäscheleine um den Hals – der kleine Torsten wollte den Selbstmord der Mutter verhindern, versuchte die Wäscheleine zu durchschneiden. Da brüllte ihn die Mutter an, er solle das lassen, es sei doch die Wäscheleine der Nachbarn. Da wusste Torsten Hartung, dass seine Mama ihn belogen hatte, sich nicht umbringen wollte. Das hatte Folgen für sein ganzes weiteres Leben: „Das Urvertrauen, was jeder braucht, war zerstört“, weiß Hartung heute.

Deshalb, aber auch weil seine Eltern ihn ständig demütigten, konnte der 58-Jährige kein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Und er konnte nicht lieben. Andere Menschen nicht und auch nicht sich selbst. Er hatte ja selbst nie Liebe erfahren. Nur mit Gewalt, da kannte sich der verurteilte Mörder gut aus: „Das hatte ich von meinem Vater gelernt.“

Irgendwann hatte sogar der Vater Angst vorm Sohn

Die Gewalt, die er zu Hause erlebte, gab er in der Schule weiter, verprügelte Mitschüler, bekam Einträge, irgendwann hatte sogar der Vater Angst vor dem Sohn. „Wenn ihr solch einen Mitschüler habt“, legte Hartung den Jugendlichen im Bonifatiushaus ans Herz. „Der will nur geliebt werden.“

Zur Person: Torsten Hartung Torsten Hartung ist ein Mörder. Er zog einen der größten Autoschieber-Ringe Europas auf. Ein Mann, der mit der Russen-Mafia Geschäfte machte, sich Verfolgungsjagden mit der Polizei lieferte und schließlich zum Mörder wurde, weil einer aus seiner Bande ihn verriet. Insgesamt 22 Jahre saß er im Knast. Am tiefsten Punkt seines Lebens entdeckte Torsten Hartung, was er all die Jahre falsch gemacht hat. Und wonach er sich wirklich sehnte: Liebe. Heute begleitet er jugendliche Straftäter auf den Weg der Sozialisierung. Er gründete den Verein Maria hilf-t im sächsischen Frohburg, der 2012 ein altes Haus kaufte, um mit jugendlichen entlassenen Straftätern, gemeinsam in einem Hause zu leben – mit familienähnlicher Struktur. Hartung schrieb seine bewegende Geschichte in dem Buch „Du musst dran glauben“ auf. Er ist seit 2007 mit seiner südkoreanischen Frau Claudia verheiratet. „Einer praktizierenden Christin“, wie Hartung unterstreicht.

Es kam, wie es kommen musste: Mit 18 Jahren landete Hartung im Gefängnis, insgesamt 22 Jahre verbrachte der gebürtige Sachse im Knast. Irgendwann geriet er an die russische Mafia – klaute Luxuskarossen für den Paten von Riga. „Ich verdiente 90 000 Dollar in der Woche“, so der 58-Jährige. Tolle Villa, massenhaft Drogen und Nutten. Das Leben schien Hartung zu Füßen zu liegen. Doch dann gab es Dieter, einer aus Hartungs 54-köpfiger Bande, der ein Auto auf eigene Rechnung verkauft haben sollte. Torsten Hartung machte kurzen Prozess – erschoss ihn. Das war 1992.

Der Urlaub auf Mallorca änderte alles

Danach machte er mit seiner alten Freundin Anja Urlaub auf Mallorca – und alles änderte sich: Hartung überlebte wie durch ein Wunder einen Absturz beim Paragliding und ging in eine Kapelle des Klosters in San Salvador. Pilger legten dort ihre Wünsche unter eine Jesus-Statue. Hartung auch. „Ich schrieb auf einen zerknitterten Kassenbon: Ich wünsche mir ein Leben in Glück.“

Hartung wurde verhaftet, kam in Isolationshaft. Am 15. Mai 1998 dann das besondere Erlebnis: „Ich lag auf meiner Pritsche und hatte wegen der Sonne ein Laken vor das Gitter gehängt. Da blähte sich der Stoff wie ein Segel auf und ich sah den Schatten des Fenster-Kreuzes.“ Er hörte sich rufen: „Gott, wenn es dich gibt, dann gib mir ein Zeichen, schenke mir ein neues Leben! Ich bin ein böser Mensch. So will ich nicht länger leben.“ Absolute Stille im Saal des Bonifatiushauses.

Hilfe für Flüchtlinge und straffällige Jugendliche

Fortan beschäftigte sich der Knasti mit Gott und Glauben. Nach 15 Jahren Haft kam Hartung aus dem Gefängnis, betreut heute Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind, und hilft Flüchtlingen.

Von Sylvia Telge