Tolles Brunchkonzert mit türkischen Chansons

Wolfsburg

Von der gemütlichen, salonhaften Atmosphäre der Brunchkonzerte im Foyer des Wolfsburger Scharoun Theaters und der besonderen, ausgewählten Musik mit kulinarischem Genuss geht immer eine anziehende Wirkung aus. Auch am Sonntag im 7. Brunchkonzert waren wieder alle Plätze besetzt. Unter dem Motto „Cemberimde gül oya – Die Sehnsucht nach dir“ standen türkische Chansons auf dem Programm.

Eine Bildergalerie zum Brunchkonzert im Scharoun Theater:

Zur Galerie Zum siebten Mal fand diese besondere Konzertreihe im Scharoun Theater statt.

„Dies ist“, wie Orchesterdirektor Martin Weller betonte, „Teil eines Vermittlungsprojekts, das am kommenden Samstag hier im Konzert des Staatsorchesters mit der Aufführung der Istanbul-Sinfonie von Fazil Say fortgesetzt wird.“

Solistinnen waren Gizem Öztoprak und Yasemin Bayraktar

Als Gesangssolistinnen wechseln sich Gizem Öztoprak und Yasemin Bayraktar auf der kleinen aufgebauten Bühne ab. Beide sind, wie sie in Interviews sagen, „in Deutschland, in Braunschweig, geboren.“ Sie betreiben als Hobby die Musik, die zugleich eine stetige Verbindung zu ihren türkischen Wurzeln ist. Die Originalmusik, allesamt Beispiele der gegenwärtigen Popszene in der Türkei, ist für die Besetzung des bewährten Ensembles „ Josef&Friends“ arrangiert. Während Josef Ziga, Karin Allgeier (Violinen) und Christian Bussmann (Violoncello) einen eher salonhaften Klang erzeugen, Norbert Wetzel (E-Bass) und Winfried Junius (Drums) die rockige Komponente der Songs unterstreichen, stellt das E-Klavier mit Marc Johnston eine Verbindung beider Gruppen her.

Türkische Lieder ertönten im Scharoun Theater

Chansons wie „Die Sehnsucht nach dir“, „Nie werde ich einen anderen lieben können“, „Komm zurück“ oder „Das geschieht mir recht“ deuten an, welche Geschichten in den Liedern erzählt werden. Auch für die Besucher, die die türkische Sprache nicht sprechen, wird im Charakter der Musik und dem Ausdruck der Sängerinnen der Inhalt verständlich. Gizem Öztropak, die die rhythmischen Titel bevorzugt, und Yasemin Bayraktar, die sich dem gefühlsbetonten Ausdruck widmet, überzeugen mit klarer Stimme und innerem Engagement.

Viel Beifall für das 7. Brunchkonzert

Mögen Besonderheiten der türkischen Musik in Melodiebildung und Harmonik für manchen Besucher zunächst ungewohnt gewesen sein, so ist der Beifall am Ende von einer Begeisterung getragen, die von zwei Zugaben der Musiker erwidert wird.

Lesen Sie auch:

Von Heinz-Werner Kemmling