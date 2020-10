Toller Abend mit Magdalena Ganter im Scharoun Theater

Innenstadt

Langen Applaus gab es am Samstagabend im Scharoun Theater für die Chansonette Magdalena Ganter. Mit ihrem Programm „Chanson Noir“ begeisterte sie das Publikum. Zusammen mit ihrem langjährigen musikalischen Partner Simon Steger bot sie einen sehr unterhaltsamen Abend.

Dem Bild der typischen Chanson-Diva entsprach Magdalena Ganter so gar nicht. In weiten Hosen, engem Oberteil und Mütze auf dem Kopf zeigte sie zwar schon ihre Weiblichkeit, war aber weit weg von der Laszivität, die man von vielen Chansonetten so gewohnt ist. Auch ansonsten zeigte sie sich überhaupt nicht überkandidelt, sondern überzeugte einfach durch ihre Energie und ihre schönen selbstgeschriebenen Songs.

Begleitet wurde sie von Simon Steger mal am Klavier, aber auch an der E-Gitarre, dem Akkordeon oder einem Glockenspiel. Gelegentlich tauschten sie dann auch mal die Instrumente. Dann saß Ganter am Klavier, während Steger eines der anderen Instrumente spielte.

So munter war auch der gesamte Abend, was vor allem an den Kompositionen und der entsprechenden Darstellung lag. Die Stücke hatten zumeist einen starken Touch von Soul oder auch Gospel. Magdalena Ganters Gesangsstil war ebenso, aber mit einer eher untypischen Stimme dazu. Zwar war der Gesang stark und energetisch, trotzdem zog sie dabei viel Nebenluft und hatte so zusätzlich immer diesen heiseren Klang mit im Gesang.

Lieder über die Liebe, aber ohne Melancholie

Diese einzigartige Mischung machte das Besondere des Abends aus. Und dank der freudigen, positiven Art der Künstlerin war das Publikum schnell umgarnt und die Zeit verging im Fluge. Man schwelgte in ihren Liedern, die sich natürlich ganz oft um die Liebe drehten; die hoffnungsvolle genauso wie die verlorene.

Aber auch bei letzterem wurde es nie melancholisch. Alle Lieder waren aus der Position einer starken Frau interpretiert, die träumt, ihr Schicksal annimmt oder auch droht, sie „werde nie mehr baden“, außer mit dem Angebeteten.

Man nahm ihr die Stücke komplett ab. Das lag an ihrem starken, energiegeladenen und selbstbewussten Auftritt. Ihre große Freude über den Auftritt konnte sie zudem nicht verbergen – „in einem so schönen Haus“, wie sie erklärte.

Magdalena Ganter war nicht nur begeistert von der Architektur des Scharoun Theaters, sondern auch vom Programm. Sie überlege sich, das eine oder andere Mal vorbeizukommen bei dem tollen Angebot. Für die Wahlberlinerin ist das ja schnell zu machen.

Von Robert Stockamp