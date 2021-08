Wolfsburg

Die Wasserbühne in der Autostadt erhielt ihren Namen eigentlich wegen des erweiterten Hafenbeckens – doch am Sonntag wurde der Name zum unheilverkündenden Omen: Der Regen prasselte bis kurz vor Beginn des Sommerkonzerts von Madeline Juno. Gut, dass das stylische Porsche-Pavillon-Dach das Publikum schützte. Am Samstag wehte wenigstens nur böiger Wind. Aber die beiden Musik-Highlights am Wochenende hatten sich die zwei Sängerinnen, die Instrumentalisten und auch Pressereferentin Anja Kress von der Autostadt anders vorgestellt.

Stand schon mit vielen Jazz-Größen auf der Bühne: Chiara Pancaldi sang am Samstag in der Autostadt. Quelle: Roland Hermstein

Beide Konzerte waren ausverkauft: Wegen der steigenden Inzidenz sollte sich das Publikum nämlich vorher zwingend namentlich anmelden, auch wenn einige wegen der zahlreichen Dauerkarten, die im Umlauf sind, keinen Eintritt zahlen mussten. Allerdings führte das dazu, dass auch nicht alle kamen. Am Samstag hatte der stürmische Wind, der gegen Mittag aufkamen, wahrscheinlich etliche Gäste verschreckt. Immerhin rund 200 nahmen dann aber doch auf den Steinstufen Platz – und hatten sichtlich Spaß. „Klein aber fein“, resümierte Anja Kress.

Studium in Bologna

Chiara Pancaldi, die schon mit Jazz-Größen wie Cyrus Chestnut, John Webber oder Darryl Hall gemeinsam aufgetreten war, lieferte eineinhalb Stunden lang ab. Inklusive Zugabe. Sie singt seit ihrer frühen Kindheit und begann schon im Alter von zehn Jahren ein klassisches Klavierstudium am Konservatorium in Bologna, wo sie aufgewachsen ist.

Sommer, Sonne, Depression

Madeline Juno dürfte sich mit dem deutschen Sommer auskennen und macht das auch mit ihrer neuesten Single deutlich – die heißt nämlich „Sommer, Sonne, Depression“. Die Singer-Songwriterin wurde 1995 in Offenburg geboren und kann nun mit nur 25 Jahren bereits vier Alben vorweisen. Ihre ersten eigenen Songs schrieb sie mit zwölf Jahren am Keyboard und veröffentlichte sie zwei Jahre später online. Dass sie Musikerin wurde, liegt offensichtlich in der Familie: Ihr Vater ist Schlagzeuger, ihre Mutter Pianistin.

Madeline Juno: Ihre ersten Songs schrieb sie bereits mit zwölf Jahren. Quelle: Roland Hermstein

Der Auftritt in der Autostadt war so etwas wie die Generalprobe für ihre Tour mit dem neuen Album „Was bleibt“, die sie wegen Corona im vergangenen Jahr verschieben musste. Die Konzertreise startet am 7. September in Hamburg. Dann ist Madeline Juno übrigens schon 26 – sie hat am 11. August Geburtstag.

Von Andrea Müller-Kudelka