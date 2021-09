Wolfsburg

Das letzte Konzertwochenende des Sommerprogramms der Autostadt läutete am Samstagnachmittag die Sängerin Cassandra Steen ein. Die sympathische Deutsch-Amerikanerin begeisterte ihr Publikum bei der ausverkauften Veranstaltung mit ihren eigenen Songs, aber auch wunderbar vorgetragenen Coverstücken.

Das Publikum singt lautstark mit

„Ich bau’ ‚ne Stadt für dich aus Glas und Gold wird Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein“, sang das Publikum lauthals. Cassandra Steen war begeistert und dirigierte zwei weitere Runden des Refrains ihres wohl bekanntesten Songs „Stadt“, den sie 2009 in Kooperation mit Adel Tawil veröffentlichte und Platin dafür absahnte.

Das Konzert in Bildern:

Zur Galerie Die sympathische Deutsch-Amerikanerin begeisterte ihr Publikum bei der ausverkauften Veranstaltung mit ihren eigenen Songs, aber auch wunderbar vorgetragenen Coverstücken.

So endete der Konzertnachmittag auf der Wasserbühne vor dem Porschepavillon mit gleichermaßen begeisterten Musikern und Zuhörern. Verabschiedet wurden Steen und ihre Band rhythmischem Applaus und stehenden Ovationen. Zuvor bot die Band ein abwechslungsreiches Programm.

Zweiter Platz für Cassandra Steen bei „The Masked Singer“

Neben den eigenen Stücken aus ihren Alben „Spiegelbild“, „Darum leben wir“ und „Mir so nah“ sang Steen auch einige Coverstücke. Darunter waren auch Sarah McLachlans „Angel“ und „I’ll Never Love Again“ von Lady Gaga. Diese beiden Lieder sang sie auch als Leopard verkleidet in der im Frühjahr gelaufenen Staffel von „The Masked Singer“, in der sie den zweiten Platz erreichte.

Gerade in diesen Stücken brachte sie die ganze Pracht ihrer Kopfstimme zur Geltung. Mit ihrer souligen Stimme verzauberte sie das Publikum genauso wie mit dem Selig-Titel „Ohne dich“, den sie mit ihrem R&B-Trio „Glashaus“ aufgenommen hatte. Dort wirkt auch ihr Produzent Moses Pelham mit.

In den Liedern ihrer Soloalben wie etwa „Unendlich“, „Gewinnen“ oder „Soo“ ist sie doch eher in der Bruststimme unterwegs und setzt die hohen Töne zumeist nur sehr akzentuiert ein. Sie zeigt damit ihre große stimmliche Bandbreite und setzt sich damit wohltuend von den ewig hohen Gesinge einiger internationaler Popstars ab.

Sängerin freut sich über bunt gemischtes Publikum

Mit im Gepäck hatte sie auch das Tim-Benzko-Stück „Unter die Haut“. Das ist eines der vielen Stücke, die Cassandra Steen in Kooperation mit anderen Künstlern gemacht hat. An die Entstehung des Songs erinnerte sie sich sehr gerne. „Ich sagte etwas von Under my Skin und Tim meinte: Ahh, unter die Haut. Und innerhalb von drei Stunden war der Song entstanden.“

So erzählte sie zwischendurch immer mal wieder ihre Gedanken zu einigen der Stücke. Ganz begeistert war die Sängerin von dem sehr gemischten Publikum. „Ich freue mich sehr, dass hier auch so viele kleine Mäuse sind“, sagte sie in Anspielung auf die anwesenden Kinder. Von circa zwei bis über 80 Jahren war im Publikum alles vertreten und alle hörte begeistert zu – und sang am Ende fehlerfrei mit beim bekannten Refrain von „Stadt“.

Von Robert Stockamp