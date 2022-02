Wolfsburg

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in der Autostadt liegt der Fall nun bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Nach Angaben des Behördensprechers Hans Christian Wolters sind die Umstände des Todes noch nicht geklärt. Sachverständige untersuchen den Tatort, um zu klären, warum ein 52-jähriger Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens bei Wartungsarbeiten unter der Decke des KonzernForums abgestürzt und 18 Meter tief gefallen ist.

Wie es zu dem tragischen Arbeitsunfall gekommen ist, werde derzeit in einem Todesermittlungsverfahren ermittelt, sagt Wolters. Eine Obduktion sei nicht angeordnet worden, da die Todesursache klar sei. „Es wird nicht gegen Unbekannt oder eine andere Person ermittelt“, betont Wolters.

Bei solchen Arbeiten gebe es bestimmte Vorschriften wie beispielsweise Sicherungsmaßnahmen. Momentan würden Sachverständige prüfen, welche Maßnahmen es bei so einem Einsatz geben muss und ob diese eingehalten wurden, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Bisher gebe es keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden. Demnach könne es ein Suizid oder ein tragischer Unfall gewesen sein, an dem keiner Schuld hat. „Nach der Klärung der Umstände folgt die juristische Beurteilung“, sagt Wolters

Das Unglück ist am 17. Februar geschehen: Der Polizei zufolge war der 52-Jährige auf sogenannten Wartungswegen unter dem Dach des KonzernForums unterwegs, als er plötzlich 18 Meter in die Tiefe stürzte. Rettungskräfte und ein hinzugezogener Notarzt kümmerten sich umgehend um den Schwerverletzten. Leider erlag der 52-Jährige wenig später am Ort seinen schweren Verletzungen. An dem Tag fegte ein heftiger Sturm über Wolfsburg, deshalb waren wenig Gäste im Park.

Die Autostadt sei erschüttert über den schrecklichen Unfall und möchte zur Klärung der Unfallursache beitragen, sagt Pressesprecherin Anja Kreß. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Mannes und seinen Kolleginnen und Kollegen“, so Kreß.

