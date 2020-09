Wolfsburg

Bei einem Verkehrsunfall in Westhagen ist am Dienstagmorgen eine 73 Jahre alte Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Die Wolfsburgerin war gegen 9.20 Uhr auf dem Radweg des Dresdener Rings in Richtung Sudetenstraße unterwegs, als sie in Höhe der Auffahrt zur Frankfurter Straße von einem abbiegenden Auto erfasst wurde. Die 73-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Am Steuer des VW Golf saß nach Polizeiangaben ein 83 Jahre alter Wolfsburger, der von der Sudetenstraße gekommen war und von der Brücke nach links auf die Auffahrt zur Frankfurter Straße abbiegen wollte. Dabei übersah der Autofahrer die Radfahrerin, die unter das Fahrzeug geriet.

Ein Notarzt stellte noch an der Unfallstelle den Tod der Wolfsburgerin fest

„Ersthelfer, die unmittelbar danach auf die Unfallstelle zukamen, halfen couragiert mit, die Fahrradfahrerin zu bergen“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Ein Notarzt habe schließlich noch an der Unfallstelle den Tod der Wolfsburgerin festgestellt.

An dem Golf entstand ein Schaden von 2000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die Unfallstelle zwischen den Stadtteilen Laagberg und Westhagen kurzfristig gesperrt.

Aus Sicht der Polizei handelt es sich beim Unfallort um keine besondere Gefahrenstelle. „Es ist eine sehr gut einsehbare Stelle. Die Radfahrerin hat auch die richtige Seite des Radwegs genutzt. Der Autofahrer hat sie schlicht übersehen“, sagte Claus. Er könne sich an keinen weiteren Unfall an dieser Stelle erinnern.

Auch die Verkehrswacht Wolfsburg hält die Unfallstelle nicht für problematisch. „Radfahrer sind dort gut zu sehen“, sagte Vorsitzender Klaus Seiffert. Der Unfallhergang lasse eher auf eine Unachtsamkeit des Autofahrers schließen. Mit Blick auf dessen fortgeschrittenes Alter stelle sich zudem die Frage, ob möglicherweise die Koordinationsfähigkeit des 83-Jährigen geschwächt sei.

Kritische Stelle in der Nähe des Unfallortes wurde im vergangenen Jahr entschärft

Eine aus Sicht der Verkehrswacht kritische Stelle in der Nähe des Unfallorts wurde laut Seiffert im vergangenen Jahr entschärft. Radfahrer, die von der Sudetenstraße kommen und nach rechts auf die Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben fahren, müssen jetzt Autofahrern die Vorfahrt gewähren – zuvor war es andersherum. „Das war eine uneinsichtige Querung für Autofahrer, weshalb die Regelung geändert wurde“,erklärte Seiffert.

Die Zahl der Fahrradunfälle in Wolfsburg war in diesem Jahr zwischenzeitlich auffällig gestiegen. Allein im Juni war es im Stadtgebiet zu 19 Unfällen mit Radfahrern gekommen. Dabei hatten sich 21 Zweiradfahrer verletzt, drei von ihnen schwer. „Dieser Trend hat sich nicht fortgesetzt“, berichtete Claus. Die Polizei habe mit umfangreichen Kontrollen auf die gestiegen Unfallzahlen reagiert.

Es war der zweite tödliche Verkehrsunfall in Wolfsburg in diesem Jahr

Der Unfall der 73-jährigen Radfahrerin war der zweite tödliche Verkehrsunfall in Wolfsburg in diesem Jahr. Am 5. Juli war ein 35-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Velpke bei Nordsteimke in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Der Mann erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Von Florian Heintz