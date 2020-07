Tödlicher Unfall bei Nordsteimke: Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Nordsteimke

Schrecklicher Unfall am Sonntagabend in Nordsteimke: Gegen 18.30 Uhr kam ein Autofahrer mit seinem SUV kurz vor dem Kreisverkehr aus Richtung Barnstorf kommend von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Identität des Mannes ist noch ungeklärt. Die Unfallursache steht laut Polizei noch nicht fest.

Von der Fahrbahn abgekommen

Laut Sven-Marco Claus, Sprecher der Wolfsburger Polizei, war der Mann auf der K111 ( Hasselbachstraße) unterwegs. Er kam aus Richtung Barnstorf und war in Richtung Hehlinger Kreisel unterwegs. In einer leichten Rechtskurve, so Claus, sei sein Wagen „aus bislang ungeklärter Ursache“ von der Fahrbahn abgekommen.

Opfer starb am Unfallort

„Der Fahrer durchfuhr einen angrenzenden Graben und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug“, berichtet Claus weiter. Der Wagen haben sich mehrfach überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Die Rettungskräfte – vor Ort waren Polizei und Feuerwehr – konnten den Fahrer des SUV nicht mehr retten. Er starb am Unfallort.

Identität des Unfallopfers ungeklärt

Die Identität des Mannes konnte laut Claus „noch nicht zweifelsfrei geklärt“ geklärt werden. Auch die Unfallursache stehe noch nicht fest – Passanten vermuten aber überhöhte Geschwindigkeit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 25 000 Euro – der Wagen musste abgeschleppt werden.

Von Carsten Bischof