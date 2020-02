Schwerer Unfall bei Flechtorf: 46-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß

Flechtorf

Nach einem Überholmanöver eines Golf-Fahrers kam ein 46-jähriger Fahrer eines VW-UP am frühen Sonntagmorgen ums Leben. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der A 39 zwischen dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter und der Anschlussstelle Flechtorf.

Der Mann aus Braunschweig war mit seinem Auto auf der rechten Fahrspur in Richtung Wolfsburg unterwegs. Als ein 19-jähriger Golf-Fahrer sich nach einem Überholmanöver wieder auf der rechten Fahrbahn einordnen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW-UP. Der Kleinwagen wurde durch die Kollision in den Graben geschleudert und blieb dort liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 46-Jährige Fahrer aus dem Auto geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei weitere Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt

Der Golf des 19-Jährigen kam ebenfalls auf der Seite im Straßengraben zum liegen. Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden ins Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge wurden beim Umfall völlig zerstört.

Denn Einsatzkräften bot sich ein schauriges Bild. „Auf der gesamten Fahrbahn lagen Trümmerteile“, erzählt Ulrich Selonke von der Autobahnpolizei Braunschweig. „Das Trümmerfeld erstreckte sich über mindestens 150 Meter“, teilte auch Rainer Madsack, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre mit. Die Polizei suchte mit Wärmebildkameras nach weiteren Personen, die am Unfall beteiligt hätten sein können. „Die Suche blieb zum Glück ohne Erfolg“, so Madsack.

Fahrbahn in Richtung Wolfsburg wurde komplett gesperrt

Die Fahrbahn in Richtung Wolfsburg musste infolge des Unfalls zunächst komplett gesperrt werden, später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Sperrung wurde gegen 11.30 Uhr aufgehoben. Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Braunschweig, die Feuerwehr Wendhausen, Rettungstransporte und ein Notarzt.

Von Nina Schacht