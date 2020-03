Todesfälle im Hanns-Lilje-Heim: Das sagt die Diakonie zu den Vorwürfen

Wolfsburg

Die Corona-Todesfälle im Hanns-Lilje-Heim beschäftigen die Staatsanwaltschaft. Die Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Diakonie Wolfsburg ist eingegangen, wie Christian Wolters, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft mitteilt. Mehrere Mitarbeiter der Diakonie hatten zuvor dem Wolfsburger Rechtsanwalt Christian Richter von katastrophalen Zuständen im Seniorenheim berichtet. Das hatte Richter im Gespräch mit der WAZ mitgeteilt. Am Montagmittag wurden 17 Corona-Tote im Hanns-Lilje-Heim gemeldet. Knapp die Hälfte der Heimbewohner sind infiziert.

Staatsanwaltschaft : Vorwürfe werden geprüft

„Der Anzeigeerstatter, der nicht für Dritte handelt, erhebt den Vorwurf der fahrlässigen Tötung“, berichtet Wolters. Das bedeutet: Anzeigeerstatter ist der Rechtsanwalt persönlich. Er handelt nicht im Namen eines Mandanten. Wolters weiter: Aufgrund der Strafanzeige werde durch den zuständigen Sachbearbeiter ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft werde dann „die weiteren Ermittlungen führen und prüfen, ob an den erhobenen Vorwürfe etwas dran ist“, teilt Wolters mit.

Diakonie : „Gesundheitsamt hat keine Mängel festgestellt“

Die Diakonie Wolfsburg ist von dem Eingehen einer Anzeige „überrascht und auch betroffen“, heißt es in einer Stellungnahme von Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen. In der Begehung des Hanns-Lilie-Hauses am Sonntag (29.März) durch das Landesgesundheitsamt seien nach Informationen der Diakonie keine Mängel festgestellt worden.

„Im Gegenteil, uns wurde bestätigt, dass wir sehr besonnen und sorgfältig alle Vorgaben bestmöglich umsetzen. Auch eine Begehung am 5. März mit dem Gesundheitsamt verlief bereits ohne Beanstandung. Umso mehr überrascht hat uns die Information über eine Strafanzeige, die gegen uns als Diakonie Wolfsburg gestellt worden sein soll. Diese Anzeige liegt uns derzeit noch nicht vor“, heißt es von der Pressestelle der Wolfsburger Diakonie.

Diakonie : Pflegerische Maßnahmen müssen priorisiert werden

Es sei jedoch völlig abwegig zu glauben, die Geschäftsleitung habe angeordnet, die Bewohnenden nur noch einmal monatlich zu waschen. Dies entspreche in keiner Weise der Wahrheit. Wer sich mit der Pflege von demenziell erkrankten Menschen auskenne, wisse, dass es immer wieder zu Situationen kommen kann, in denen die Betroffenen eingenässt oder eingekotet sind. „Selbstverständlich versuchen wir hier immer nach unseren Möglichkeiten schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. Und in der besonderen Ausnahmesituation wie jetzt müssen wir im Engpassmanagement pflegerische Maßnahmen priorisieren“, teilt Bettina Enßlen, Leiterin der Kommunikation bei der Diakonie Wolfsburg, mit.

Seit 13.März gilt ein Besucherstopp

Natürlich werde die Diakonie weiterhin alles unternehmen, um die anvertrauten Menschen in bester Weise zu versorgen. Die Diakonie betont, in allen Pflegeheimen sei noch vor der fachlichen Weisung durch das Land Niedersachsen per Runderlass am 16. März bereits am Freitag, 13. März, ein Besucherstopp ausgesprochen worden. Umfassende Schutzmaßnahmen seien eingeleitet worden. Die Geschäftsführung der Diakonie habe bereits frühzeitig Maßnahmen gegen das Covid-19-Virus eingeleitet und auch auf fehlende Schutzausrüstung hingewiesen.

„Natürlich muss den Vorwürfen nachgegangen werden. Wir gehen davon aus, dass die Diakonie Wolfsburg mit der Staatsanwaltschaft umfassend kooperieren wird, so Lenke weiter. Bis zu einer Klärung der Vorwürfe dürfe es zu keiner Vorverurteilung kommen. „Unser Mitgefühl gilt den Mitarbeitenden, den Bewohnern sowie deren Angehörigen. Wir trauern um die Verstorbenen“, so Lenke.

Städtischer Krisenstab sieht Vorwürfe nicht bestätigt

Auch der operative Leiter des Krisenstabs der Stadt, Lothar Laubert, äußerte sich bei einem Pressegespräch am Montagmittag zu den Vorwürfen. Der Krisenstab habe sich am Sonntag zusammen mit der Heimaufsicht und einem Vertreter des niedersächsischen Sozialministeriums zu einem Vor-Ort-Termin im Hanns-Lilje-Heim getroffen. „Die Vorwürfe haben wir dort nicht bestätigt gesehen. Alle erforderlichen Maßnahmen wurden vom Betreiber umgesetzt“, sagte Laubert. Der Betreiber habe die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren. Alle Pflegekräfte arbeiteten mit Schutzkleidung.

Oberbürgermeister: Bis Donnerstag nur einzelne Coronafälle

Oberbürgermeister Klaus Mohrs ergänzte, bis zum Donnerstag habe es nur einzelne Coronafälle im Heim gegeben. „Damals konnte man nicht Verdacht haben, dass sich so eine explosionsartige Entwicklung ergeben würde.“ Am Donnerstag, 26. März, seien bereits alle Bewohner der besonders betroffenen dritten Etage getestet wurden. Als am Freitag, 27. März, auf der zweiten Etage ein Bewohner Fieber bekam, wurden auch in diesem Stockwerk alle Bewohner getestet. „Obwohl wir da schon Schwierigkeiten hatten, Material dafür zu bekommen“, so Mohrs weiter. Inzwischen seien alle Bewohner getestet, außer die in einer geschlossenen Abteilung. Man gehe davon aus, dass sich alle Heimbetreiber an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hielten.

Auch in AWO-Pflegeheim: Verstorbener Bewohner war infiziert

Im Wohn- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in der Goethestraße wurde derweil ein Bewohner (86) nach seinem Tod positiv auf Corona getestet. Der Mann habe zuvor keinerlei Symptome gezeigt, hieß es. Seit Montagnachmittag steht die Einrichtung unter Quarantäne.

Von Nina Schacht und Christian Opel