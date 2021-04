Wolfsburg

Das Schicksal des getöteten Hunds Monti hält die Wolfsburger weiter in Atem. Während auf die Ergebnisse einer Obduktion des Mischlings in Hannover gewartet wird, laufen schon die Ermittlungen der Polizei Wolfsburg. Und auch Wolfsburgs Tierhilfe hat sich nun zu Montis Fall geäußert.

Die Polizei hat inzwischen einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Montis Halter hatte einen Überfall in der Unterführung unter dem Berliner Ring geschildert. Am Montag zwischen 8.50 Uhr und 9.30 Uhr sollen sechs mutmaßliche Jugendliche mit Maske und Kapuze dort seinen Hund so zusammengetreten haben, dass er später an den Verletzungen verstarb. „Da der Weg zwischen dem Freibad und dem Schillerteich zu der angegebenen Tageszeit von Spaziergängern, anderen Hundebesitzern, wie auch Sportlern und Radfahrern stark frequentiert ist, bitten wir Personen, die sich zu dem Zeitpunkt dort aufgehalten haben, sich zu melden“, appelliert Polizeisprecher Thomas Figge. Wer in der Nähe war, soll sich unter 05361-46460 melden.

Polizeisprecher Thomas Figge: Wer sich am Montag zwischen 8.50 Uhr und 9.30 Uhr im Bereich Schillerteich oder VW-Bad aufgehalten habe, soll sich bei der Polizei melden. Quelle: Gero Gerewitz

Außerdem steht die Polizei nun in Kontakt mit dem Veterinäramt. „Mit den Ergebnissen der Tieröffnung ist nicht vor Montag zu rechnen“, weiß Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Montis Obduktion wird wahrscheinlich zeigen, wie der junge Hund zu Tode kam und ob er eventuell schon ältere Verletzungen aufweist. „Diese Ergebnisse müssen wir abwarten“, sagt aus dem Bruch. „Dann sehen wir, wie es weitergeht.“ Die Polizei ermittle „in alle Richtungen“ und habe auch schon mit Befragungen begonnen.

Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch zur Lage am Schillerteich: „Aus unserer Sicht deutet nichts darauf hin, dass dort noch andere Menschen oder Tiere gefährdet sind.“ Quelle: Michael Lieb

Wie viel Aufruhr Montis Fall auslöst, weiß aus dem Bruch dabei nur zu gut. „Es gab mehrere besorgte Nachfragen bei uns, ob man denn noch im Bereich Schillerteich spazieren gehen könne“, berichtet sie und beruhigt: „Aus unserer Sicht deutet nichts darauf hin, dass dort noch andere Menschen oder Tiere gefährdet sind.“

Auch der Wolfsburger Tierhilfe ist der Fall inzwischen zu Ohren gekommen. „Wir sind tief betroffen“, sagt Jennifer Bastian, zweite Vorsitzende der Tierhilfe, auf WAZ-Anfrage. „Egal, wer der Täter war oder wer die Täter waren: Gewalt gegen Tiere ist einfach furchtbar und keine Lösung.“ Bei allem Entsetzen über Montis Tod ist es ihr wichtig, dass Menschen sich Hilfe suchen können, statt Tieren Leid zuzufügen. „Bevor man einen Hund zu Tode tritt, egal ob in der Gruppe oder alleine, sollte man sich professionelle Beratung suchen und ein eventuelles Gewaltproblem psychologisch behandeln lassen.“

Jennifer Bastian von der Wolfsburger Tierhilfe: „Kein Tierhalter muss mit seinen Problemen alleine bleiben.“ Quelle: privat

Ähnliches gilt auch für Fälle, in denen die Besitzer selbst ihrem Tier schaden, wie zum Beispiel im Fall der ertränkten Hündin Sheila in Gifhorn: „Sie wurde nicht stubenrein und die Besitzer waren so überfordert, dass sie sie grausam in einem Teich ertränkt haben.“

Bevor es zu solchen Verzweiflungstaten kommt, sollten Besitzer sich lieber an Tierschützer wie die Tierhilfe Wolfsburg wenden. „Wir können zum Beispiel den Kontakt zu guten Hundetrainern herstellen“, sagt Bastian. „Wir machen aber auch Hausbesuche und beraten selbst. Und wenn es dem Halter immer noch zu viel wird, vermitteln wir dem Hund eine Pflegestelle und langfristig ein neues Zuhause. Kein Tierhalter muss mit seinen Problemen alleine bleiben.“

