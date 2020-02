Tod eines Krippenkindes: Ministerium betont besondere Aufsichtspflicht

Wolfsburg

Der Fall des ertrunkenen Krippenkindes, er wirft Fragen nach der Aufsichtspflicht für Mitarbeiter in Kindertagesstätten auf. Das Wolfsburger Amtsgericht hatte drei Erzieherinnen der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden. Doch woran müssen sich Erzieher während eines Ausfluges halten, wenn sie mit Kleinkindern unterwegs sind? Das Kultusministerium spricht von einer „besonderen Aufsichtspflicht“.

Nach Unfall: Träger ergänzt Regeln für Ausflüge

In den Einrichtungen werden häufig Standards für die Aufsicht bei Ausflügen festgelegt. Solche hat auch die DRK-Kita in Nordsteimke. Nach dem Unfall wurden diese verändert: „Wir haben die Standards und Regeln, wie die Aufsichtspflicht wahrzunehmen ist, umfänglicher und konkreter formuliert“, so Thorsten Rückert vom Vorstand des DRK-Kreisverbandes Wolfsburg.

Dazu gehören: klare Handlungsanweisungen, wie viele Personen Aufsicht führen müssen und wo sie sich „postieren“, damit alle Kinder gesehen werden. „Die Kinder wurden und werden in regelmäßigen Zeitabständen gezählt“, heißt es vom Träger. Und weiter: „Erzieher müssen immer wieder Situationen spontan und neu bewerten und ihr Handeln danach ausrichten“, so Rückert, denn jede Aufsichtssituation sei anders.

Durch den Einsatz von Check-Listen werde sichergestellt, dass bei der Planung und Durchführung von (pädagogischen) Aktivitäten alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden, so der Träger weiter. „Auch die regelmäßigen Unterweisungen aller pädagogischen Mitarbeiter zur Aufsichtspflicht erfolgen in kürzeren Abständen, sind in unserem Schulungskalender terminiert, werden dokumentiert und evaluiert“, teilt Rückert mit.

Kultusministerium : Ausflüge unterliegen „besonderen Aufsichtspflicht “

Das Kultusministerium hatte auf den Fall des ertrunkenen Krippenkindes reagiert: Der Träger wurde auf eine „besondere Aufsichtspflicht“ hingewiesen. Was das genau bedeutet, dazu liegt der Redaktion auf Nachfrage bislang keine Antwort vor. Der Hintergrund der Beratung: Die Kita habe mit den Krippenkindern ein ungesichertes und unbekanntes, für Krippenkinder nicht geeignetes Gelände aufgesucht, heißt es aus dem Kultusministerium.

Richter: Kein Berufsverbot für Erzieher

Vor dem Amtsgericht hatten die Eltern des ertrunkenen Kindes ein Berufsverbot für die Erzieher gefordert. Der Richter sah die Voraussetzungen dafür nicht gegeben. Er sprach die Angeklagten deshalb schuldig, weil er sich ein „Quäntchen mehr Aufmerksamkeit für den Kleinsten in der Gruppe gewünscht hatte.“

Lesen Sie auch:

Von Nina Schacht