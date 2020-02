Tod eines Krippenkindes: DRK-Kita verschärft Richtlinien

Wolfsburg

Der Fall des ertrunkenen Krippenkindes in einem Rückhaltebecken in Nordsteimke, er beschäftigt die Träger der Wolfsburger Kindertagesstätten. Vor dem Wolfsburger Amtsgericht wurden jetzt drei Erzieherinnen wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten vorgeworfen ihre Aufsichtspflicht grob fahrlässig verletzt zu haben. Doch wie kann ein solcher Unfall verhindert werden? Wo sollen Krippenkinder spielen? Sind öffentliche Spielplätze zu meiden? Und wie ist die Aufsicht zu regeln? Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK), Träger der Nordsteimker Kita, sucht Antworten.

DRK ergänzt interne Richtlinien für Kita-Ausflüge

Nach dem Unfall wurde das DRK vom Landesjugendamt aufgefordert interne Richtlinien zur Ausflügen vorzulegen. Das teilt Thorsten Rückert, vom Vorstand des DRK-Kreisverbandes Wolfsburg mit. „Dieser Aufforderung sind wir nachgekommen“, so Rückert.

Welche Änderungen zur Aufsichtspflicht konkret vorgenommen wurden, dazu gibt der Träger keine Auskunft. Nur soviel: Regelungen zur Aufsichtspflicht seien in einem übergreifenden Konzept festgehalten und von jeder Einrichtung auf spezielle Begebenheiten verfeinert worden. Vor einem Ausflug der Krippen- als auch der Kindergartengruppen werde eine Gefährdungsanalyse durchgeführt. Auch die Dokumentationsspflichten seien erweitert worden.

Das sagt der Träger der evangelischen Kitas in Wolfsburg

„Der Unfall hat uns sehr bewegt. Durch alle Einrichtungen ging eine Schockwelle. Es wurde noch einmal mehr deutlich, welche Verantwortung auf den Schultern der Erzieher lastet“, sagt Kerstin Heidbrock, pädagogische Geschäftsführerin von 15 Kitas des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. Aufsicht sei in ihren Einrichtungen immer ein Thema: „Wir haben für unsere Mitarbeiter Handlungslinien in unserem Qualitätsmanagement verankert, auch für die Aufsicht bei Ausflügen mit Krippenkindern“, sagt Heidbrock.

Nach dem tragischen Unfall des 16-Monate alten Jungen sei das Konzept überprüft worden: „Wir haben unser Aufsichtskonzept an manchen Stellen detaillierter formuliert, beispielsweise mit dem Hinweis auf die pädagogische Zielsetzung bei Ausflügen, also die bewusste Auseinandersetzung mit der pädagogischen Handlungsweise, warum und wieso machen wir das“, so die Geschäftsführerin.

Träger: Besuch eines öffentlichen Spielplatzes ist abzuwägen

Das Aufsichtskonzept solle dazu beitragen, dass Unfälle möglichst vermieden werden. „Ausflüge stehen immer im Zusammenhang mit dem pädagogischen Konzept. Die Zielsetzung und Sinnhaftigkeit werden dabei von Leitungen und Erziehern bedacht“, so die Leiterin.

Fragen, die der Träger dabei berücksichtigt: Ist der Ausflug wichtig für die Umwelterfahrung oder Entwicklung der Kinder? Wie alt sind die Kinder, wie ist ihr Entwicklungsstand? Wie ist die Aufsicht organisiert? „Zudem werden die Kinder regelmäßig durchgezählt“, sagt die Geschäftsführerin.

„Da Krippenkinder besonders schutzbedürftig sind, bedenken wir generell, ob ein Besuch eines öffentlichen Spielplatzes sowie anderweitige Ausflüge für diese Altersgruppe pädagogisch notwendig sind“, so Heidbrock.

Lesen Sie auch:

Von Nina Schacht