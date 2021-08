Wolfsburg

In Wolfsburg kommt auch an diesem Wochenende keine Langeweile auf. Die WAZ gibt einen Überblick über Veranstaltungen , die von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Augst, in der VW-Stadt stattfinden.

SommerSinne in der City: Nach acht Wochen enden an diesem Wochenende die SommerSinne-Kulturwochen. Aber dafür wird es nochmal richtig laut. Am Freitag stehen von 14.30 bis 16 Uhr erst „Worthy/Zeplin“ und dann von 18 bis 19.30 Uhr „xxxLutz Band“ auf der Bühne unter dem Glasdach. Am Samstag singt von 17.30 bis 18 Uhr René Krebs unplugged und und von 20 bis 21.30 Uhr rockt die „Marian Meyer Band – alles umsonst und draußen. Wer aufs abgezäunte Gelände will, muss sich an die 3-G-Regel halten. Und am Sonntag gibt es von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag mit ganz viel Live-Musik: Von 13 bis 15 Uhr spielt die Party-Coverband „Impuls“. „Danube’s Banks“ treten von 15 bis 17 Uhr als Abschluss der Ausstellung in der Wolfsburger Fußgängerzone über jüdische Sportstars. Und von 17 bis 19 Uhr geben The Keltics ein Konzert.

Auch im Kulturquartier am Südkopf endet an diesem Wochenende das Kulturprogramm: Am Samstag gibt es aber noch mal richtig was auf die Ohren. Die Veranstaltung wird wegen der Wetteraussichten aber nicht wie geplant Open-Air, sondern im Kunstmuseum stattfinden. Von 17 bis 18 Uhr macht Steve Luxembourg Musik und ab 19 Uhr treten Les Brünettes auf.

Sommerkonzerte in der Autostadt: Weiter geht’s mit den Sommerkonzerten in der Autostadt, am Samstag um 17 Uhr tritt die Künstlerin Robyn Bennett auf. Und am Sonntag um 16 Uhr stehen das „Kaiser Quartett“ auf der Wasserbühne vor dem Porsche-Pavillon in der Autostadt. Leider sind beide Konzerte schon ausverkauft.

Regatta auf dem Allersee: Auf dem Allersee wird am Sonntag ab 11 Uhr erstmalig der Allersee-Cup ausgetragen. Am Südufer in Höhe des Yachtclubs Allertal treffen sich Modellschiff-Liebhaber aus der Region und lassen ihre Miniatur-Boote zu Wasser. Und dann wird auf Zeit gefahren.

Hackepeter-Fest in Vorsfelde: Wir Jovi Davidovic lädt am Freitag und Samstag jeweils um 17 Uhr zum Hackepeter-Fest mit Live-Musik auf dem Ütschenpaul in Vorsfelde. Es tritt die Zappenduster-Band auf.

Horror-Nacht im Delphin-Kino: Am Freitag, 27. August, präsentiert der Delphin-Palast im Rahmen der Horror-Nacht den Independent-Film „Sky Sharks“. Ab 20 Uhr gibt es ein exklusives Special- Screening zum bundesweiten Kinostart, der am Donnerstag ist. Nach dem Film wird es ein Gespräch auf der Bühne mit den Filmemachern sowie der Hauptdarstellerin und Mitproduzentin Eva Habermann und Schauspieler Detlef Bothe (bekannt aus James Bond) geben. Karten gibt es an der Kino-Kasse.

Schlagerparty im Schützenhaus: Am Samstag, 28. August, findet eine Ü-50-Schlagerparty im Restaurant Montenegro im Schützenhaus Wolfsburg (Laagberg) statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und endet gegen Mitternacht. Für musikalische Umrahmung sorgt Profi DJ Jonny. Er spielt Schlager-Klassiker, neue Hits, Discofox und Discochart. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel, Gäste müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Vor Ort ist ein Schnelltest möglich, er gilt allerdings nur für die Dauer des Aufenthalts. Tischreservierung unter folgender Telefonnummer: 05361/7005041.

Stadtrundfahrt mit Klaus Mohrs : Zum Ende der Amtszeit von Oberbürgermeister Klaus Mohrs lädt die WMG am Samstag, 28. August, zu einer besonderen Stadtrundfahrt ein. „Bei der Fahrt erfahren die Teilnehmenden nicht nur Wissenswertes über unsere Stadt, sondern können sich auch auf persönliche Geschichten freuen“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Mohrs in Vorfreude auf die anstehende Stadtrundfahrt. Start der Rundfahrt im bequemen Doppeldeckerbus ist um 15 Uhr am Wolfsburger Hauptbahnhof (nur mit Anmeldung bei der Tourist-Info, Tel. 05361 899930).

