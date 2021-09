Die triste Zeit ohne Veranstaltungen hat ein Ende gefunden. Trotz Corona und wegen neuer Corona-Regeln können wieder Konzerte und andere Events stattfinden. Die WAZ zählt auf, wo was los ist am kommenden Wochenende.

Oldtimer, Kabarett, Konzerte: Das ist am Wochenende in Wolfsburg los

Freizeit-Tipps - Oldtimer, Kabarett, Konzerte: Das ist am Wochenende in Wolfsburg los

Freizeit-Tipps - Oldtimer, Kabarett, Konzerte: Das ist am Wochenende in Wolfsburg los