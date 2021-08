Wolfsburg

Keine Langeweile am Wochenende: Die WAZ gibt Tipps, was in den nächsten Tagen in der VW-Stadt los ist.

Jazz & More: Die Konzertreihe der WMG endet an diesem Samstag, 7. August, auf dem Hugo-Bork-Platz. Den Abschluss bildet die Band Saratoga Seven. Das Gratis-Konzert findet jeweils in der Zeit von 11 bis 14 Uhr statt. Der Zutritt ist nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig. Es gibt 400 Plätze.

SommerSinne mit Skyle, The Keltics und Zappen.Duster.Band

SommerSinne: Das Kulturfestival geht weiter – am Freitagnachmittag, 6. August, wird’s aufregend, um 15 Uhr steht „Therese – T-Tanzstück“ auf dem Programm und dahinter verbirgt sich eine Pool-Dance-Show. Ab 17 Uhr spielt die Zappen.Duster.Band. Die Wolfsburger sind schon auf etlichen Stadtfesten und Events aufgetreten und sorgen mit Rock und Oldies für allerbeste Stimmung. Am Samstag geht es weiter um 15 Uhr mit dem Musik-Kaberett „Pim My Mood“, ab 18 Uhr treten Skyle mit Rock, Pop und Balladen auf und um 20 Uhr geben „The Keltics“ mit Irish-Folk-Rock Gas.

Livemusik und Theater unterm Glasdach: Das ist das Kultur-Festival „SommerSinne“. Quelle: Roland Hermstein

Entspannung finden Gestresste am Freitag, 6. August, beim gemeinsamen Yoga auf der Wiese des Planetariums – organisiert vom Kulturquartier. Es gibt drei Einheiten ab 16 Uhr, 17.15 und 18.30 Uhr. Interessierte sollten ihre eigene Yoga-Matte mitbringen.

Entspannung: Open-Air-Yoga findet auf der Wiese vor dem Planetarium statt. Quelle: Frank Hermann

Autostadt-Sommerkonzerte: Am Samstag, 7. August, tritt um 17 Uhr auf der Wasserbühne vor dem Porsche-Pavillon Onk Lou auf. Mit „Quarterlife“ legt er sein zweites Album vor und vom ersten Ton ist klar – der Mann ist ein unglaubliches Talent. Und am Sonntag, 8. August, ab 16 Uhr ist die Indie-Pop-Band Tonbandgerät („Alles Geht“) aus Hamburg zu Gast. Wichtig: Für den Besuch der Konzerte wird eine Autostadt-Eintrittskarte bzw. Jahreskarte zuzüglich eines Platztickets benötigt.

Das ist Onk Lou

Auftritt am Samstag in der Autostadt: Onk Lou. Quelle: privat

Das sind Tonbandgerät:

Auftritt am Sonntag in der Autostadt:Tonbandgerät. Quelle: privat

Sommerkirche in Ehmen: Zu einer „Radtour mit Gott – Auf dem Tandem gemeinsam unterwegs“ lädt Pastor Markus Auffermann am Sonntag, 8. August, um 14 Uhr ein. Die Tour steht unter dem Motto „Der lange Weg zur Versöhnung – eine besondere Pilgerreise“ und beginnt im Senkgarten bei der Ehmer Kirche St. Ludgeri.

Oldtimertreffen: Am Wochenende, von Freitag bis Montag, findet in Wolfsburg das erste Treffen des Vereins der Besitzer von amerikanischen Oldtimern der Marke Buick Riviera, der „Riviera Owners Association“ (ROA) statt. Basislager ist das Courtyard Hotel am Allersee. Es werden etwa 20 Teilnehmer erwartet, die mit ihren Fahrzeugen am Samstag und am Sonntag auf der Wiese zwischen Hotel und Allersee zu bestaunen sein werden.

