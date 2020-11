Tierisch gut: Therapiehunde-Teams des DRK erhalten Niedersachsenpreis

Wolfsburg

Wau! Das DRK Wolfsburg Mitte und seine Therapiehundeteams dürfen sich über eine tolle Auszeichnung freuen: Am Samstag fand die digitale Preisverleihung des Niedersachsenpreises für Bürgerengagement statt – und die Wolfsburger erhielten für ihr tierisch gutes Projekt viel Lob und Zustimmung.

Das Projekt startete 2018. Und die Idee dazu hatte DRK-Schatzmeisterin Tanja Weiler. Sie brachte ihren Hund Sammy gern mit ins Büro und der Retriever-Labrador-Mix entpuppte sich absoluter Menschenfreund, Brückenbauer und Seelentröster. So entstand gemeinsam mit Ortsvereinschef Jürgen Teichmann die Idee, Hunde in Kitas, Senioren-Einrichtungen und im Hospiz als tierische Therapeuten einzusetzen.

DRK Mitte in Wolfsburg war Vorreiter in Niedersachsen mit dem Projekt

Als erster Ortsverein in Niedersachsen bildete das Wolfsburger DRK mit Hilfe von erfahrenen Hundetrainern Mensch-Hunde-Teams aus. Schnell fanden sich die 18 ersten Teams, die nach einem speziellen Eingangstest gemeinsam mit einem Hundetrainer einen mehrmonatigen Lehrgang absolvierten. Seitdem versüßen die ehrenamtlichen Vierbeiner den Alltag so mancher Kinder und Senioren.

Die Therapiehunde-Ausbildung der Mensch-Tier-Gespanne fand 2019 statt. Aktuell bremst Corona das tierische Projekt aus. Quelle: Gero Gerewitz

Aktuell bremst Corona aber das Projekt aus: „In diesen schweren Zeiten würden wir gern Senioren und Demenzkranke in Heimen besuchen, aber wir dürfen auch nicht rein“, bedauerte Tanja Weiler am Samstag in einer Live-Videoschaltung im Rahmen der Preisverleihung. In einem kurzen Film wurde die Initiative vorgestellt. Weiler betonte: „Das ist wirklich mein Herzensprojekt.“ Und: „Freude schaffen, das ist unser Auftrag.“ Wenn die Pandemie ausgestanden sei, wolle man endlich 22 weitere Teams ausbilden.

Initiatorin: DRK-Schatzmeisterin Tanja Weiler mit ihrem Hund Sammy. Quelle: Britta Schulze

Gemeinsam mit Hundetrainerin Vanessa nahm Weiler den Preis am Samstag sowie Lob von Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen entgegen. Er war Teil der prominenten Jury bestehend aus Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sowie Ulrich Knemyer, Vorstand der VGH. Mang sagte: „Ich bin begeisterter Hundebesitzer und finde dieses Projekt einfach toll.“

Der Niedersachsenpreis für Bürgerengagement ist ein Wettbewerb des Landes Niedersachsen, der VGH Versicherungen und der niedersächsischen Sparkassen. Damit wird das Ehrenamt unterstützt und gewürdigt. 357 Initiativen bewarben sich in diesem Jahr. Mehr Infos zu dem Preis finden sie hier.

Von Claudia Jeske