Sülfeld

Die Mitarbeitenden des Tierheims Wolfsburg suchen für den etwa dreijährigen Kangalrüden Grawp ein Zuhause zum Wohlfühlen. Kangale sind türkische Herdenschutzhunde und sehr wachsam. Grawp wurde vermutlich ausgesetzt.

Tierpflegerin Nadine Teutloff erzählt: „Grawp wurde am 5. Juni in Wolfsburg aufgefunden. Er ist wie ein großer Welpe und sehr unsicher, was fremde Menschen und seine Umwelt angeht. Er braucht daher erfahrene Menschen, die auch Kraft haben, ihn zu halten, wenn er vor Schreck mal in eine andere Richtung läuft.“ Kollegin Simone Jahns ergänzt: „Wie es aussieht, wurde er nicht gut sozialisiert. Rassetypisch vertraut Grawp Fremden erstmal nicht, dies braucht Zeit. Man braucht also Ruhe und Geduld.“

Anzeige

Ein stattliches Tier: Hütehund Grawp braucht eine neue Familie. Quelle: Tierheim Sülfeld

Ruhe und Geduld sind wichtig

Grawp gehe gern spazieren, man müsse dabei aber alles im Blick behalten, erzählen die Tierpflegerinnen. „Bei uns im Tierheim mag er nur unkastrierte Rüden nicht, mit den Kastraten und Mädels möchte er dagegen auch gerne mal toben“, berichten sie. In ungewohnter Umgebung reagiere er aber bei fremden Vierbeinern auch aggressiv.

Das Tierheim Wolfsburg sucht für Grawp einen Haushalt mit Menschen, die schon Erfahrung mit Herdenschutzhunden haben und auf einem großem Grundstück oder sogar einem Bauernhof leben. Weitere Informationen gibt es beim Tierheim in Sülfeld unter der Telefonnummer 05362/51063 oder auf Email-anfrage (tierheim@wolfsburg.de).

Von der Redaktion