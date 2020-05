Tiergehege ist wieder geöffnet: Förderverein freut sich über Spenden

Klieversberg

Nach einer siebenwöchigen Corona-Schließung ist das Wolfsburger Tiergehege am Klieversberg wieder geöffnet. Der Betrieb läuft wegen der Corona-Auflagen allerdings zunächst eingeschränkt. Umso mehr freut sich der Förderverein jetzt über die finanzielle Unterstützung mehrerer Spender.

Seit dem vergangenen Donnerstag ist das Tiergehege mit einer verkürzten Öffnungszeit von 8.30 bis 13 Uhr wieder für Besucher zugänglich. „Wir haben im Moment nur geöffnet, wenn auch Personal da ist. Nachmittags ist das eher nicht der Fall“, erklärt Wolfgang Schulze, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins. Denn auch im Tiergehege muss die Abstandsregelung zur Eindämmung des Coronavirus von den Besuchern eingehalten und entsprechend kontrolliert werden. Auch die Toiletten im Tiergehege stehen derzeit nicht für Besucher zur Verfügung. Nach Absprache mit der WMG muss das Tiergehege aber immerhin keine getrennten Ein- und Ausgänge zum Gelände einrichten. „Das ließe sich bei uns auch gar nicht umsetzen“, betont Schulze.

Anzeige

Tiergehege ist auf Spenden angewiesen

Der Eintritt zum Tiergehege neben dem Klinikum ist frei, allerdings werden Besucher um eine Spende gebeten. Die Einrichtung finanziert sich neben den Mitgliedsbeiträgen des Fördervereins ausschließlich über Spenden. Deshalb traf die Corona-Krise auch das Tiergehege schwer. „Die Osterfeiertage sind eigentlich immer eine große Einnahmequelle“, erklärt Fördervereins-Vorsitzende Marianne Blisse.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Nach einem Spendenaufruf freut sich das Tiergehege nun über dringend benötigte finanzielle Unterstützung. Das Unternehmen Rosenthal-Service-Team aus Vorsfelde spendete 500 Euro an den Förderverein. „Ich bin in Wolfsburg groß geworden und kenne das Tiergehege von Kindheit an“, sagt Firmenchef Sascha Rosenthal. Sein Betrieb mit 20 Mitarbeitern, der Dienstleistungen wie Gartenpflege, Hausmeisterservice, Gebäudereinigung und Möbelmontage anbietet, sei von der Corona-Krise verschont geblieben. „Mein Glück möchte ich mit anderen teilen, denen es nicht so gut geht“, so Rosenthal

Mädchen verteilten Muffins gegen Spenden

Außerdem übergaben zwei junge Mädchen eine Spende von 100 Euro als Erlös aus eine Muffin-Verkaufsaktion an den Förderverein. Solana Ruprecht (11) und Sophia Kannewurf (10) wohnen in der Nähe des Tiergeheges und verteilten kürzlich am Mahnmal auf dem Klieversberg selbst gebackene Muffins gegen eine Spende. „Wir mögen Tiere, deshalb wollten wir spenden“, erklärt Solana Ruprecht.

Das Tiergehege kann das Geld gut gebrauchen, zum Beispiel für die Sanierung der Vogelvolieren. „Eine Voliere muss fest überdacht werden, bevor die nächste Vogelgrippe kommt“, sagt Schulze. Auch die laufenden Tierarztkosten für die Impfung von Kaninchen und Hühnern müssen gedeckt werden.

Lesen Sie auch:

Von Florian Heintz