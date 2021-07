Wolfsburg

Mit knapp drei Promille hätte eine Wolfsburgerin am Dienstag besser nicht mit ihrem Wagen nach Hause fahren sollen – ihren Führerschein ist sie erstmal los.

Um 20.20 Uhr bekam die Polizei den Hinweis von aufmerksamen Zeugen, dass eine Autofahrerin ihr Fahrzeug in der Straße Bartenslebenring abgestellt habe und anschließend deutlich alkoholisiert in einem Wohnhaus verschwunden sei. Wenig später klingelte die Polizei und traf die 37-Jährige in ihrem Wohnhaus an. „Da die Frau deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, bot man der Fahrzeugführerin einen Atemalkoholtest an, der 2,97 Promille erbrachte“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Der 37-Jährigen wurden im Klinikum zwei Blutproben entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Wenig später trafen die Beamten den nächsten Betrunkenen an: Gegen 22.45 Uhr fiel ihnen ein 32 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf, der in der Kaufhofpassage auf seinem Pedelec unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,30 Promille. Dem Mann wurde im Klinikum ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrzeugführer werden sich demnächst vor Gericht wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Von der Redaktion