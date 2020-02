Wolfsburg

Er arbeitet Seite an Seite mit der mächtigsten Frau der Welt. Wenn Steffen Seibert spricht, vertritt er die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein ganz spezieller Job. Doch als Regierungssprecher steht Seibert auch oft in der Kritik. Das Bundespresseamt beeinflusse die Presse und somit die öffentliche Meinung, heißt es aus der Bevölkerung. Doch was ist dran an der Kritik? Diesen und anderen Fragen stellt sich Steffen Seibert am Mittwoch, 26. Februar, bei einer Exklusiv-Veranstaltung für WAZ-Abonnenten.

Noch wenige freie Plätze für WAZ-Abonnenten

Der Diskussionsabend findet im Kunstmuseum Wolfsburg statt und beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr. WAZ-Abonnenten haben die Möglichkeit, sich einen der letzten begehrten kostenlosen Plätze für diesen Abend zu sichern. Schreiben Sie eine E-Mail unter dem Betreff „ Seibert“ an info@waz-online.de und geben Sie Ihren Namen, Ihre Abo-Nummer sowie den vollen Namen Ihrer Begleitperson (pro Abonnent eine Begleitperson) an. Einsendeschluss ist der 18. Februar.

Von Janine Kluge