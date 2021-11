Wolfsburg

Die im Dunkel liegende Bühne des Scharoun Theaters Wolfsburg, nur mit fahlem Licht von zwei Kerzenleuchtern erhellt, zuckende Blitze, leichte Nebelschwaden und in der Ferne läutende Kirchenglocken nehmen am Samstag das Publikum mit in eine gruselige, mitternächtliche Atmosphäre. Schwarz gekleidet unter einem langen, wallenden Cape tritt im Scheinwerferlicht eine große Gestalt hinter einem glänzenden Paravent hervor, die sich als Graf von Krolock vorstellt. Es ist die Hauptfigur aus dem „Tanz der Vampire“. Sie ist eine Paraderolle von Musicaldarsteller Thomas Borchert, mit der er sein Solo-Programm „Der Vampir am Klavier“ eröffnet. Im Verlauf des Abends wird der Graf jedoch „leibhaftig“ oder als Stimme aus dem Off in den Ablauf weiterhin eingreifen.

Borchert kann auf eine über dreißigjährige Bühnentätigkeit zurückblicken. Die lässt er in seinem Programm wieder lebendig werden. Und so beschreibt er nicht nur, sondern spielt zwischen den ausgewählten 22 Songs eindrucksvoll Stationen seiner künstlerischen Biografie vor.

Ein Cats-Besuch führt zur Entscheidung

Sein Interesse an Musik einerseits und Bühnendarstellung andererseits haben ihn an die „Stage School of Music, Dance und Drama“ in Hamburg geführt. Zum Musical kam er jedoch erst später durch Zufall. Eine Freikarte für „Cats“ wird seine erste und entscheidende Begegnung mit dem Genre. Sofort „verliebt“ in den „Rum Tum Tugger“ hat er jetzt ein Ziel vor Augen, dass ihn nicht mehr losgelassen hat.

Musik und Theater haben ihm nie Schwierigkeiten bereitet, lediglich das Tanzen, ein wesentliches Musicalelement, hat ihn „nie so recht interessiert“. Unter lebhaftem Beifall verfolgt der Saal seine Lernentwicklung und den Erfolg, der ihm bald seinen ersten Vertrag als Erstbesetzung im Operettenhaus eingebracht hat.

Verwandlung direkt vor dem Augen des Publikums

Inzwischen gehört er international zwar zu den großen Musicaldarstellern, aber interessant ist vor allem auch für die jungen Theatergäste zu erfahren, dass ihm dennoch die Rollen nicht „einfach so“ angeboten werden. Auch er muss sich nach wie vor bei einer „Audition“ anmelden. Und welche Durchgänge dort zu überstehen sind, um erst einmal mit einer Zweit- oder Drittbesetzung Erfolg zu haben, ist wieder lebhaft zu verfolgen.

Gruseliger Auftakt: Thomas Borchert betritt die Bühne als Vampir. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Es ist faszinierend, wie der Künstler eben noch als Thomas Borchert selbst zu erleben ist, um mit den ersten Tönen am Klavier sich in der verkörperten Rolle überzeugend zu präsentieren. Nicht ohne berechtigten Stolz weist er darauf hin, dass im Musical „Der Graf von Monte Christo“ Broadway-Komponist Frank Wildhorn den Part des „Edmond Dantès“ eigens für ihn geschrieben hat.

Borcherts dynamische, den Tenor- und Baritonbereich umfassende Stimme hat stets einen einladend, angenehmen Klang. Sein zupackender Anschlag verleiht dem Klavier orchestrale Ausstrahlung, die sogleich in weiche, lyrische Klänge wechseln kann.

In der zweiten seiner Zugaben stellt er „Das Wildschwein-Duett“ aus seinem veganen Musical „Asterix und Obelix“ vor. Fast zweieinhalb Stunden sind wie im Fluge vergangen. Standing Ovations.

Von Heinz-Werner Kemmling