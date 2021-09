Wolfsburg

Seit März 2021 arbeitet Nadine Hänsel im Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg als Leiterin der psychosozialen Beratung. Erreichbar ist sie dort für Bewohnende und Angehörige montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und auf speziellen Wunsch nach Absprache zu anderen Zeiten. Auch andere Einrichtungen der Diakonie können sie als Fachberaterin um Hilfe bitten. Die WAZ sprach mit ihr über ihre Aufgaben und bisherige Erfahrungen.

Die Todesfälle im Hanns-Lilje-Heim im Jahr 2020 haben Angehörige, Betreute und das Pflegepersonal sicher stark belastet. Können Sie die Traumata jetzt im Nachhinein noch aufarbeiten?

Ich würde das nicht ausschließen, aber das ist nicht mein Hauptthema, denn die Diakonie hat schon vieles angeboten, bevor ich meine Stelle hier angetreten habe. Bisher ist niemand von den Bewohnenden und Angehörigen deshalb auf mich zugekommen.

Und von den Pflegekräften?

Auch von ihnen nicht. Es wäre zwar im Einzelfall möglich, aber das Wohl der Bewohnenden steht bei meiner Arbeit im Mittelpunkt.

Sind Sie auch eine Art Kummerkasten?

Ich bin ein bisschen mehr als nur das. Natürlich wenden sich Leute auch an mich, wenn es Probleme gibt. Ich gebe am besten mal ein Beispiel aus der Praxis: Pflegende gaben mir den Hinweis, dass eine Angehörige, die ihren Mann hier besuchte, sich offensichtlich selbst schwere Vorwürfe machte, weil sie ihn in ein Pflegeheim gegeben hatte. Viele haben dann Schuldgefühle, aber dafür gibt es gar keinen Grund. Hier gibt es Fachkräfte, die diesen Menschen helfen können.

Steckbrief Nadine Hänsel Name: Nadine Hänsel Alter: 30 Jahre Geburtsort: Wolfsburg Beruf/Werdegang: Ergotherapeutin und Bachelor-Absolventin Psychologie, Praxiserfahrung beim Kriseninterventionsteams des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Wolfsburg, aktuell Leiterin der psychosozialen Beratung der Diakonie Wolfsburg Ehrenamtliches Engagement: Online-Beratung für Jugendliche (Jugendnotmail)

Und Sie helfen dann den Angehörigen?

Ja, auch ihnen. Es gibt viel Gesprächsbedarf, denn sie suchen nach Antworten, nach Erklärungen dafür, was und warum das ausgerechnet ihnen und ihren Liebsten passiert. Ich kann ganz anders auf die Situation schauen, weil ich eine gewisse Distanz habe. Allein das hilft vielen. Aber ist gibt kein allgemeines Rezept, ebenso wenig wie für die Hilfe bei den direkt Betroffenen. Es gibt für jeden und jede individuelle Angebote.

Das stelle ich mir schwierig vor angesichts der allgemeinen Situation in der Pflege. Ist individuelle Betreuung in der Realität wirklich möglich? Es gibt ja durchaus die Vorstellung, dass besonders anstrengende Patienten oder Patientinnen in Krisensituationen medikamentös ruhig gestellt werden...

Um Gottes Willen – nein! Wir passen uns an die Bewohnenden an, nicht umgekehrt. Dafür sind sowohl die Pflegekräfte als auch die Beschäftigten in der Hauswirtschaft speziell geschult.

Und wenn jemand aggressiv wird? Auch das ist ja ein Symptom der Demenz.

Dann liegt es an uns, herauszufinden woher diese Aggressivität kommt und einen Ausweg zu finden. Oft ist es ein Ausdruck von Angst – bei den Betreuten ebenso wie bei deren Angehörigen.

Von Andrea Müller-Kudelka