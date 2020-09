Stadtmitte

Die Jahresversammlung des Theaterrings Wolfsburg fand am Dienstagabend wegen der besonderen Umstände im Theatersaal statt. Umso mehr freute sich der Vorstand über die vielzählig erschienen Mitglieder. „Wir brauchen jeden von Ihnen“, sagte Vorsitzende Dorothea Frenzel den Anwesenden stellvertretend für alle der mehr als 1000 Mitglieder.

„Es ist so toll, dass sie da sind“, freute sich Frenzel. Wegen der Corona-Pandemie habe man sich schon Sorgen gemacht, dass nicht viele Mitglieder zur Versammlung erscheinen würden. Am Ende waren es mehr als zu mancher anderer Jahresversammlung. Gerade in Zeiten wie diesen sei die Unterstützung durch die Mitglieder wichtiger denn je, betonte sie.

Theaterring-Mitglieder spendeten Geld für Eintrittskarten dem Theater

Die brachten viele Mitglieder in den vergangenen Monaten besonders zum Ausdruck, indem sie für die seit März ausgefallenen Aufführungen das Geld für ihre Eintrittskarten dem Theater spendeten. Dabei sind etwa 30 000 Euro zusammengekommen. „Das ist eine beispielhafte Haltung “, lobte Dorothea Frenzel.

Durch die schon im vergangenen Jahr beschlossene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge will der Verein sein Profil als Förderverein schärfen. Insgesamt knapp 27 000 Euro ließ der Theaterring kulturellen Einrichtungen in Wolfsburg zukommen. Der Löwenanteil ging an das Theater.

Theaterring : Planungen fürs nächste Jahr laufen vorsichtig an

Die Planungen für das nächste Jahr laufen mit aller Vorsicht. Zur Planungssicherheit wurde die in diesem Jahr ausgefallene Tour nach Detmold schon fest auf den 7. und 8. Mai terminiert. Auch der Neujahrsempfang für den 16. Januar ist geplant. Er wird musikalisch begleitet von „Géza Gál’s Jazz Affair“.

Die ebenfalls ausgefallene Lesung mit Rainer Steinkamp wird auch nachgeholt, allerdings wird der Umstände halber aus „Literarisches & Lukullisches“ nur „Literarisches“. Man fährt auf Sicht, so gut es geht. So handhabt es auch das Theater, wie der neue Intendant Dirk Lattemann bestätigte, der einen kurzen Ausblick gab und Fragen beantwortete.

Scharoun Theater: Programm wegen Corona „nicht in Stein gemeißelt“

„Wir scharren alle mit den Hufen“, erklärte er und betonte, dass das Theaterprogramm, wie es aktuell steht, nicht in Stein gemeißelt ist, um immer wieder auf Veränderungen in Verordnungen, drohenden Insolvenzen engagierter Truppen und anderem reagieren zu können.

Einstimmig wiedergewählt wurde der Schatzmeister Lothar Schmidt. Im Beirat wurde Inge Müller ebenfalls durch einstimmige Wahl bestätigt. Eine neue Aufgabe sieht der Vorstand nun in der Verjüngung des Mitgliederbestands. „Ich könnte mir gut eine Art Jungen Theaterring vorstellen“, sagte Dorothea Frenzel.

