Theater Wolfsburg reagiert auf lange Warteschlangen vor Pavillon

Das Scharoun Theater Wolfsburg reagiert auf die langen Warteschlangen vor dem Pavillon in der Porschestraße. Nachdem die Theaterkasse nach der Corona-Pause öffnete, kamen viele Kunden – zu viele, um die coronabedingten Abstandsregeln einzuhalten. Deshalb: In dem Pavillon dürfen sich ab sofort nur zwei Kunden gleichzeitig aufhalten und das Theater bittet darum, Abo-Wünsche per E-Mail einzureichen.

Bürgervertreter Frank Poerschke machte die Warteschlangen in der Fußgängerzone auch in der Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch zum Thema. Er wollte selbst Abo-Gutscheine am Dienstag anrechnen lassen und sah die vielen Menschen in und am Pavillon. Viele hielten sich nicht an die Abstandsregeln.

Theater: Kunden sollen Abo-Wünsche per E-Mail einreichen

Das Theater reagiert und teilt mit: Für eine schnellere Abwicklung erfolgt ab sofort keine direkte Kartenausgabe und Beratung mehr. Theaterkunden mögen bitte über E-Mail-Adresse karten@theater.wolfsburg.de nutzen oder ihre schriftliche Abonnement-Bestellung in der Theaterkasse abgeben. Diese wird dann nach Eingang bearbeitet. Die Karten werden anschließend zugeschickt. Gutscheine zur Verrechnung können zusammen mit der Abo-Bestellung abgegeben werden. Und: Bustickets der WVG werden in der Theaterkasse derzeit nicht verkauft.

Christian Mädler : „Scharoun Theater freut sich über große Nachfrage“

Theatersprecher Christian Mädler: „Das Theater freut sich über die große Nachfrage und das Interesse an der neuen Spielzeit und entschuldigt sich gleichzeitig bei seinen Theaterkunden für die bereits entstandenen Unannehmlichkeiten.“

