Wolfsburg

Restaurants sind geschlossen, Kultureinrichtungen zu und auch der Einzelhandel leidet unter Corona. Deshalb soll die „We Card“, die Wolfsburg erleben Card, lokale Gewerbetreibende unterstützen. Aber nicht nur der Handel und die Wolfsburger Gastronomie sollen gestärkt werden, sondern auch Kultureinrichtungen und Hoteliers. Das Gutscheinsystem soll ab dem 1. Advent verfügbar sein – sowohl digital von zu Hause also auch stationär, so die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann. Eine Ausgabestelle werde der neue Wolfsburg Store gegenüber dem Hauptbahnhof sein.

Bei einem Einkauf mit der „WeCard“ können zusätzlich Bonuspunkte gesammelt werden, die per Cashback ausgezahlt oder für einen guten Zweck an eine Wolfsburger Institution gespendet werden können, heißt von der WMG.

Voraussichtlich mit an Bord ist auch das Scharoun-Theater. Zumindest wurden Gespräche mit der WMG geführt, wie Dirk Lattemann, Intendant des Scharoun-Theaters mitteilt. „Ich finde es zwingend notwendig, dass auch Kulturbetriebe bei der ’We Card’ berücksichtigt werden“, sagt Lattemann. Die „We Card“ sollte sich nicht nur auf den Konsum-Bereich beziehen, das wäre zu eindimensional. So wäre das Gutscheinsystem eben auch eine Möglichkeit die Kulturbetriebe in Wolfsburg zu stärken. Denn, die Situation am Theater ist während Corona schwierig, wie der Intendant mitteilt.

Theater-Intendant Dirk Lattemann: „Ich finde es zwingend notwendig, dass auch Kulturbetriebe bei der ’We Card’ berücksichtigt werden.“ Quelle: Boris Baschin

Scharoun-Theater: Was kommt im Dezember?

Wie es weiter geht? „Ich befürchte, dass es im Dezember noch nicht zu weiteren Lockerungen für den Kulturbereich kommt“, so der Intendant. Allerdings, laufen die Dezember-Vorstellung erstmal noch wie geplant. „Wir können nur reagieren“, sagt Lattemann, der die Vorgaben zu den Corona-Maßnahmen abwarten muss. Um dann womöglich kurzfristig, je nach Verordnung, wieder Hygiene-Pläne anzupassen.

Die „We Card“ entsteht in Kooperation mit der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, dem CMT Wolfsburg, sowie dem DEHOGA-Kreisverband Wolfsburg-Helmstedt. Die „We Card“ ist eine Erweiterung des Online-Marktplatzes der WMG. Weitere Informationen gibt es ab dem 29. November unter wecard-wolfsburg.de.

Von Nina Schacht