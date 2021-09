Laagberg/Stadtmitte

Die Polizei hatte auch an diesem Wochenende wieder einiges zu tun: Am Sonntag belästigte ein Jogger eine 27-jährige Wolfsburgerin an der Paulusstraße. Am Samstag überfiel ein Unbekannter auf dem Theaterparkplatz einen 81-Jährigen und klaute dem Rentner das Portemonnaie.

Unbekannter überfällt 81-Jährigen

Der Raubüberfall auf den 81-Jährigen passierte am Samstag gegen 11.30 Uhr: Der Rentner wollte gerade seine Einkäufe im Auto verstauen, als er von hinten gegen sein Auto gedrückt wurde. Der Täter hielt das Opfer fest und klaute dessen Geldbörse. Danach flüchtete er unerkannt.

Unerkannt flüchten konnte ein Jogger, der am Sonntag gegen 10.55 Uhr eine 27-Jährige an der Bushaltestelle an der Pauluskirche sexuell belästigte. Laut Polizei fordert er die Frau auf, ihm in den Schritt zu fassen. „Da das Opfer deutlich ausdrückte, dass sie das nicht wolle, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung“, heißt es im Polizeibericht.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Wolfsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 053 61/ 46 460.siz

Von Carsten Bischof