Wolfsburg

Bevor die Tragikomödie „ Paul Abraham – Operettenkönig von Berlin“ von Dirk Heidicke am Samstag auf der Bühne im Scharoun Theater Wolfsburg beginnt, sind die Besucher bereits in die Handlung einbezogen. Eine Stewardess begrüßt sie als Fluggäste, verteilt letzte Bonbons, fordert wegen der bevorstehenden Landung in Frankfurt zum Anschnallen auf und muss einen renitenten Fluggast beruhigen, der sich weigert, in eine psychiatrische Klinik nach Hamburg gefahren zu werden. Der Fluggast entpuppt sich als Paul Abraham, der sofort wieder auf die Bühne stürmt und sein wechselvolles Leben in Erinnerungen und Rückblenden noch einmal erlebt.

Mit ebenbürtiger Virtuosität erweckt Susanne Bard mühelos verschiedene Charaktere zum Leben

Mit einer grandiosen schauspielerischen Leistung macht Jörg Schüttauf als Paul Abraham die Figur des großen, fast in Vergessenheit geratenen Komponisten dem Publikum lebensnah greifbar. Mit ebenbürtiger Virtuosität erweckt Susanne Bard mühelos verschiedene Charaktere zum Leben, ob als Agentursekretärin, stimmgewaltige Operettendiva oder als sorgende Ehefrau Sarolta. Der Dritte auf der Bühne ist Jens-Uwe Günther, der mit dezentem Klavierspiel einfühlsam die häufig nur skizzenhaft anklingenden Evergreens aus Abrahams Feder andeutet.

Anzeige

Ebenso zurückhaltend ist der Bühnenaufbau. Ein Stuhl, Notenpulte, ein Klavier und ein Radio der 1950er Jahre sind notwendige Bestandteile des Musikerhaushalts. Gelegentliche Einspielungen auf einer Videoleinwand und vor allem das stilisierte Podium, von dem aus er immer wieder zahllose Premieren dirigiert hat, lassen den vom psychischen Verfall gezeichneten Komponisten in seinen Erinnerungen schwelgen. Seine frühmusikalische Talentförderung in der ungarischen Heimat, seine Erfolge in Wien und Berlin sind ihm noch gut bewusst. Die negativen Erfahrungen in Havanna, Miami und New York hat er fast verdrängt und durch realitätsfremde Wunschträume von Premieren am Broadway ersetzt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Hat er es sich in Berlin leisten können, Luxusautos mit Chauffeur zu fahren, zu rauschenden „Gulasch-Partys“ einzuladen oder auf einen Schlag 20 Anzüge mit 300 Hemden zu ordern, so beginnt für ihn als „Jude“ im Januar 1933 mit der nationalsozialistischen Machtergreifung sich sein ausschweifendes Leben in eine Tragödie zu verwandeln. Er flüchtet in die USA. Gewohnte Erfolge bleiben aus.

Die beeindruckende Darstellungskraft ergänzt das Bühnenpaar mit sängerischen Qualitäten

Vor der Flucht hat er seinem Chauffeur Josef den Schlüssel zum Safe mit rund 200 unveröffentlichten Kompositionen zur sicheren Verwahrung überlassen. Der hat jedoch für teures Geld die Notenblätter an „arische“ Komponisten verkauft, die zur Vermarktung ihren Namen einsetzen Mit vehementem Verdrängungsmechanismus schützt Abraham sich vor der wiederholt eindringlichen Aufforderung seiner Frau Sarolta :„Du musst dich erinnern!“

Die beeindruckende Darstellungskraft ergänzt das Bühnenpaar mit sängerischen Qualitäten. Berührend gestalten sie die beiden unvergänglichen Operettenschlager „Bin nur ein Jonny, zieh durch die Welt“ und „Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände“, die, sicherlich von Abraham ursprünglich nicht beabsichtigt, fast die Kurzbiografie seines Leben sind.

Von Heinz-Werner Kemmling